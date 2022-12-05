https://ria.ru/20221205/kitay-1836346160.html

Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин

Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022

Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин

Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:09

2022-12-05T11:09

2022-12-05T11:43

россия

китай

экономика

цены на нефть

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и КитаяХорошая динамика также у инвестиционного сотрудничества стран добавил российский премьер. По его словам, в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится семьдесят девять значимых и перспективных проектов, общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов, прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.

https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, китай, экономика, цены на нефть, михаил мишустин