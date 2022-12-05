https://ria.ru/20221205/kitay-1836346160.html
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин
Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:09
2022-12-05T11:09
2022-12-05T11:43
россия
китай
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_76db3ca69676ecf5b585c96760c1a3de.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и КитаяХорошая динамика также у инвестиционного сотрудничества стран добавил российский премьер. По его словам, в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится семьдесят девять значимых и перспективных проектов, общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов, прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.
https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833962141_414:0:3143:2047_1920x0_80_0_0_2c56fce06a023dfe370221f2ddd741d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Китай, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
11:09 05.12.2022 (обновлено: 11:43 05.12.2022)
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин
Мишустин: Россия готова выполнить все контрактные обязательства перед Китаем в энергетике
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая
Хорошая динамика также у инвестиционного сотрудничества стран добавил российский премьер. По его словам, в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится семьдесят девять значимых и перспективных проектов, общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов, прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.