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Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022
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Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин
Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:09
2022-12-05T11:43
россия
китай
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и КитаяХорошая динамика также у инвестиционного сотрудничества стран добавил российский премьер. По его словам, в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится семьдесят девять значимых и перспективных проектов, общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов, прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.
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россия, китай, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Китай, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
11:09 05.12.2022 (обновлено: 11:43 05.12.2022)
 
Россия готова выполнить все газовые контракты с Китаем, заверил Мишустин

Мишустин: Россия готова выполнить все контрактные обязательства перед Китаем в энергетике

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств перед Китаем в энергетике, а также работать над новыми масштабными инициативами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая
Хорошая динамика также у инвестиционного сотрудничества стран добавил российский премьер. По его словам, в "портфеле" межправительственной российско-китайской комиссии находится семьдесят девять значимых и перспективных проектов, общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов, прежде всего это проекты в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 10:40Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть
 
РоссияКитайЭкономикаЦены на нефтьМихаил Мишустин
 
 
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