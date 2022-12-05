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Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск
Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск - РИА Новости, 05.12.2022
Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск
Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:25
2022-12-05T06:25
2022-12-05T06:25
специальная военная операция на украине
донецк
артем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города, на месте работает МЧС, информация о пострадавших уточняется.Также при обстреле было повреждено здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.
донецк
артем
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РИА Новости
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донецк, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск
Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск