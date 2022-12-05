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Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск

Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск - РИА Новости, 05.12.2022

Храм в Донецке попал под обстрел украинских войск

Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:25

2022-12-05T06:25

2022-12-05T06:25

специальная военная операция на украине

донецк

артем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города, на месте работает МЧС, информация о пострадавших уточняется.Также при обстреле было повреждено здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.

донецк

артем

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2022

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донецк, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)