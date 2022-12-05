https://ria.ru/20221205/kherson-1836326037.html

Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра

Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра - РИА Новости, 05.12.2022

Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра

Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила администрация... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:41

2022-12-05T09:41

2022-12-05T09:41

специальная военная операция на украине

общество

херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила администрация Херсонской области.Ранее назначенный Киевом глава администрации Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале заявил, что 3-5 декабря снимается запрет на пересечение Днепра на участке Речной вокзал в светлое время суток, чтобы люди с дач на левом берегу реки могли переправиться в Херсон.Отмечается, что пересечение Днепра опасно, так как люди могут попасть под перекрестный огонь.Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра была проведена в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра, с тех пор город находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835313023.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, херсон, херсонская область