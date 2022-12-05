https://ria.ru/20221205/kherson-1836326037.html
Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра
Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра - РИА Новости, 05.12.2022
Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра
Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила администрация... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:41
2022-12-05T09:41
2022-12-05T09:41
специальная военная операция на украине
общество
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила администрация Херсонской области.Ранее назначенный Киевом глава администрации Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале заявил, что 3-5 декабря снимается запрет на пересечение Днепра на участке Речной вокзал в светлое время суток, чтобы люди с дач на левом берегу реки могли переправиться в Херсон.Отмечается, что пересечение Днепра опасно, так как люди могут попасть под перекрестный огонь.Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра была проведена в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра, с тех пор город находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835313023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Херсон, Херсонская область
Власти опровергли сообщения о переправе в Херсон с левого берега Днепра
Администрация опровергла сообщения о возможности переправы в Херсон с левого берега Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости.
Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила
администрация Херсонской области.
Ранее назначенный Киевом глава администрации Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале заявил, что 3-5 декабря снимается запрет на пересечение Днепра на участке Речной вокзал в светлое время суток, чтобы люди с дач на левом берегу реки могли переправиться в Херсон.
"В последние дни в различных Telegram-каналах распространяется информация относительно снятия запрета пересечения реки Днепр для эвакуации с левого берега в Херсон. Алешкинская военно-гражданская администрация сообщает, что никакой эвакуации на правобережье Херсонской области не проводит", - сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.
Отмечается, что пересечение Днепра опасно, так как люди могут попасть под перекрестный огонь.
Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра была проведена в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Позднее командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра, с тех пор город находится под контролем украинских войск.