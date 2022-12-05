14:25 05.12.2022 (обновлено: 14:26 05.12.2022)
ПА ОДКБ призвала принять протокол о механизме проверки соблюдения КБТО
ПА ОДКБ призвала принять протокол, предусматривающий механизм проверки соблюдения КБТО
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОДКБ призвала парламенты мира принять юридически обязывающий протокол к конвенции, предусматривающий среди прочего эффективный механизм проверки соблюдения Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), сообщается в заявлении ПА ОДКБ, принятом в понедельник.
"Призываем парламентариев государств мира приступить к решению задач… определения дальнейших путей последовательной реализации КБТО и ее укрепления, в том числе путем институционализации и принятия юридически обязывающего протокола к конвенции, предусматривающего среди прочего эффективный механизм проверки соблюдения КБТО", - говорится в тексте заявления.
Также в заявлении говорится о призыве к совершенствованию государственных механизмов обеспечения безопасности и надзора за патогенными микроорганизмами и токсинами; укреплению международного потенциала в рамках КБТО для реагирования, расследования и минимизации последствий случаев предполагаемого применения биологического или токсинного оружия либо вспышек инфекционных заболеваний; недопущению создания международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН; укреплению потенциала международных организаций в целях выявления и реагирования на случаи вспышек инфекционных заболеваний (включая болезни, поражающие растения и животных); выработке модельных кодексов поведения для ученых в области биобезопасности.
В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.