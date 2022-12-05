https://ria.ru/20221205/kbto-1836411626.html

ПА ОДКБ призвала принять протокол о механизме проверки соблюдения КБТО

ПА ОДКБ призвала принять протокол о механизме проверки соблюдения КБТО - РИА Новости, 05.12.2022

ПА ОДКБ призвала принять протокол о механизме проверки соблюдения КБТО

Парламентская ассамблея ОДКБ призвала парламенты мира принять юридически обязывающий протокол к конвенции, предусматривающий среди прочего эффективный механизм... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:25

2022-12-05T14:25

2022-12-05T14:26

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОДКБ призвала парламенты мира принять юридически обязывающий протокол к конвенции, предусматривающий среди прочего эффективный механизм проверки соблюдения Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), сообщается в заявлении ПА ОДКБ, принятом в понедельник.Также в заявлении говорится о призыве к совершенствованию государственных механизмов обеспечения безопасности и надзора за патогенными микроорганизмами и токсинами; укреплению международного потенциала в рамках КБТО для реагирования, расследования и минимизации последствий случаев предполагаемого применения биологического или токсинного оружия либо вспышек инфекционных заболеваний; недопущению создания международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН; укреплению потенциала международных организаций в целях выявления и реагирования на случаи вспышек инфекционных заболеваний (включая болезни, поражающие растения и животных); выработке модельных кодексов поведения для ученых в области биобезопасности.В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.

https://ria.ru/20221205/odkb-1836407064.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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