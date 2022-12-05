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В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена - РИА Новости, 05.12.2022
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В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена
В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена - РИА Новости, 05.12.2022
В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена
Канадская провинция Альберта арестовала недвижимость российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать ее и выплатить долги "внучке" Газпромбанка Angophora РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:32
2022-12-05T19:32
экономика
канада
газпромбанк
россия
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канадская провинция Альберта арестовала недвижимость российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать ее и выплатить долги "внучке" Газпромбанка Angophora Holdings Ltd., сообщает издание Global News со ссылкой на судебные документы."Провинция арестовала 10 объектов недвижимости, и суд Альберты постановил продать их, чтобы исполнить судебное решение, согласно которому Овсянкин должен выплатить миллионы компании, которая якобы контролируется российским Газпромбанком", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что два года назад лондонский суд постановил Овсянкину выплатить компании почти 60 миллионов долларов в связи с предполагаемым "корпоративным правонарушением". Бизнесмен в свою очередь заявил, что получение Angophora выручки от продажи недвижимости будет нарушением санкционного режима Канады. Однако судья возразила, что санкции не предназначены для оттягивания должниками сроков выплат кредиторам. Тем не менее она признала, что лица перед распределением выручки от продажи имеют право удостовериться, что дальнейшие действия не нарушат санкционный режим.Несмотря на судебное постановление о продаже недвижимости, не уточняется, будут ли в итоге выплачены долги в ущерб санкциям.Согласно изданию, нет свидетельств того, что власти Канады или Альберты предприняли меры, чтобы не позволить Газпромбанку получить деньги от продажи недвижимости Овсянкина.Angophora Holdings Ltd. - это "дочка" компании MIR Capital, 50% которой принадлежит Газпромбанку. Канада ранее ввела санкции против Газпромбанка.
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экономика, канада, газпромбанк, россия, в мире
Экономика, Канада, Газпромбанк, Россия, В мире
19:32 05.12.2022
 
В Канаде арестовали недвижимость российского бизнесмена

В Канаде арестовали недвижимость бизнесмена Овсянкина, задолжавшего "внучке" Газпромбанка

© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department Полиция Ванкувера
Полиция Ванкувера - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department
Полиция Ванкувера. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канадская провинция Альберта арестовала недвижимость российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать ее и выплатить долги "внучке" Газпромбанка Angophora Holdings Ltd., сообщает издание Global News со ссылкой на судебные документы.
"Провинция арестовала 10 объектов недвижимости, и суд Альберты постановил продать их, чтобы исполнить судебное решение, согласно которому Овсянкин должен выплатить миллионы компании, которая якобы контролируется российским Газпромбанком", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что два года назад лондонский суд постановил Овсянкину выплатить компании почти 60 миллионов долларов в связи с предполагаемым "корпоративным правонарушением". Бизнесмен в свою очередь заявил, что получение Angophora выручки от продажи недвижимости будет нарушением санкционного режима Канады. Однако судья возразила, что санкции не предназначены для оттягивания должниками сроков выплат кредиторам. Тем не менее она признала, что лица перед распределением выручки от продажи имеют право удостовериться, что дальнейшие действия не нарушат санкционный режим.
Несмотря на судебное постановление о продаже недвижимости, не уточняется, будут ли в итоге выплачены долги в ущерб санкциям.
Согласно изданию, нет свидетельств того, что власти Канады или Альберты предприняли меры, чтобы не позволить Газпромбанку получить деньги от продажи недвижимости Овсянкина.
Angophora Holdings Ltd. - это "дочка" компании MIR Capital, 50% которой принадлежит Газпромбанку. Канада ранее ввела санкции против Газпромбанка.
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