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Биография Бориса Калягина

Биография Бориса Калягина - РИА Новости, 05.12.2022

Биография Бориса Калягина

Журналист-международник, преподаватель Борис Александрович Калягин родился 10 сентября 1938 года в Москве. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:45

2022-12-05T22:45

2022-12-05T22:45

справки

общество

индия

москва

великобритания

высшая школа экономики (вшэ)

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

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Журналист-международник, преподаватель Борис Александрович Калягин родился 10 сентября 1938 года в Москве.В 1962 году окончил Институт восточных языков (ныне – Институт стран Азии и Африки) МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "язык хинди и литература Индии" с присвоением квалификации "референт-востоковед".В 1966 году защитил диссертацию по теме "История Индии. Государственный капитализм в сельском хозяйстве Индии". Кандидат исторических наук. Профессор.В 1969-1974 годах был заведующим бюро телевидения и радио в Индии.В период 1974-1976 годов – заместитель главного редактора программы "Время".В 1976-1980 годах – заведующий бюро телевидения и радио в Великобритании.В 1981-1988 годах – политический обозреватель Центрального телевидения.В период 1989-1993 годов был заведующим бюро телевидения и радио в США.В 1993-1996 годах занимал должность заместителя директора телеканала "Останкино".В 1996-2000 годах – декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР).В период 2000-2004 годов был начальником Центра общественных связей министерства юстиций России.В 2004 году начал работать в НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), где был заведующим кафедрой информационной политики и информационных исследований, профессором Института медиа факультета креативных индустрий. Проработал в НИУ ВШЭ 18 лет.На телевидении Борис Калягин вел программы "Сегодня в мире" и "Международная панорама".Был автор телевизионных полнометражных документальных фильмов: "Рассвет над Гангом", "Вечная Индия", "Пламя Ольстера", "Легенда Боинга", "Товарищ неприкасаемый".Принимал активное участие в различных конференциях и научных семинарах.Автор многих публикаций по проблемам СМИ.Владел английским и хинди.Борис Калягин был обладателем многих наград, среди которых – Орден дружбы народов (1980), орден "Знак Почета" (1986), медаль Анатолия Кони (2004), медаль "В память 200-летия Минюста России" (2002), премия Союза журналистов СССР им. В. Воровского (1979), Национальная телевизионная премия "Телегранд-2012 (2013), Почетная грамота Высшей школы экономики (2018) и др.5 декабря 2022 года стало известно, что Борис Калягин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, общество, индия, москва, великобритания, высшая школа экономики (вшэ), институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова