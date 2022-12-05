https://ria.ru/20221205/kalyagin-1836535584.html
Биография Бориса Калягина
Биография Бориса Калягина - РИА Новости, 05.12.2022
Биография Бориса Калягина
Журналист-международник, преподаватель Борис Александрович Калягин родился 10 сентября 1938 года в Москве. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:45
2022-12-05T22:45
2022-12-05T22:45
справки
общество
индия
москва
великобритания
высшая школа экономики (вшэ)
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
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Журналист-международник, преподаватель Борис Александрович Калягин родился 10 сентября 1938 года в Москве.В 1962 году окончил Институт восточных языков (ныне – Институт стран Азии и Африки) МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "язык хинди и литература Индии" с присвоением квалификации "референт-востоковед".В 1966 году защитил диссертацию по теме "История Индии. Государственный капитализм в сельском хозяйстве Индии". Кандидат исторических наук. Профессор.В 1969-1974 годах был заведующим бюро телевидения и радио в Индии.В период 1974-1976 годов – заместитель главного редактора программы "Время".В 1976-1980 годах – заведующий бюро телевидения и радио в Великобритании.В 1981-1988 годах – политический обозреватель Центрального телевидения.В период 1989-1993 годов был заведующим бюро телевидения и радио в США.В 1993-1996 годах занимал должность заместителя директора телеканала "Останкино".В 1996-2000 годах – декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР).В период 2000-2004 годов был начальником Центра общественных связей министерства юстиций России.В 2004 году начал работать в НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ), где был заведующим кафедрой информационной политики и информационных исследований, профессором Института медиа факультета креативных индустрий. Проработал в НИУ ВШЭ 18 лет.На телевидении Борис Калягин вел программы "Сегодня в мире" и "Международная панорама".Был автор телевизионных полнометражных документальных фильмов: "Рассвет над Гангом", "Вечная Индия", "Пламя Ольстера", "Легенда Боинга", "Товарищ неприкасаемый".Принимал активное участие в различных конференциях и научных семинарах.Автор многих публикаций по проблемам СМИ.Владел английским и хинди.Борис Калягин был обладателем многих наград, среди которых – Орден дружбы народов (1980), орден "Знак Почета" (1986), медаль Анатолия Кони (2004), медаль "В память 200-летия Минюста России" (2002), премия Союза журналистов СССР им. В. Воровского (1979), Национальная телевизионная премия "Телегранд-2012 (2013), Почетная грамота Высшей школы экономики (2018) и др.5 декабря 2022 года стало известно, что Борис Калягин скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, общество, индия, москва, великобритания, высшая школа экономики (вшэ), институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова
Справки, Общество, Индия, Москва, Великобритания, Высшая школа экономики (ВШЭ), Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова
Журналист-международник, преподаватель Борис Александрович Калягин родился
10 сентября 1938 года в Москве
.
В 1962 году окончил Институт восточных языков (ныне – Институт стран Азии и Африки) МГУ имени М.В. Ломоносова
по специальности "язык хинди и литература Индии" с присвоением квалификации "референт-востоковед".
В 1966 году защитил диссертацию по теме "История Индии
. Государственный капитализм в сельском хозяйстве Индии". Кандидат исторических наук. Профессор
.
В 1969-1974 годах был заведующим бюро телевидения и радио в Индии.
В период 1974-1976 годов – заместитель главного редактора программы "Время".
В 1976-1980 годах – заведующий бюро телевидения и радио в Великобритании
.
В 1981-1988 годах – политический обозреватель Центрального телевидения.
В период 1989-1993 годов был заведующим бюро телевидения и радио в США
.
В 1993-1996 годах занимал должность заместителя директора телеканала "Останкино".
В 1996-2000 годах – декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР).
В период 2000-2004 годов был начальником
Центра общественных связей министерства юстиций России
.
В 2004 году начал работать в НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ
), где был заведующим кафедрой информационной политики и информационных исследований
, профессором Института медиа факультета креативных индустрий
. Проработал в НИУ ВШЭ 18 лет.
На телевидении Борис Калягин вел программы "Сегодня в мире" и "Международная панорама
".
Был автор телевизионных полнометражных документальных фильмов: "Рассвет над Гангом", "Вечная Индия", "Пламя Ольстера", "Легенда Боинга", "Товарищ неприкасаемый".
Принимал активное участие в различных конференциях и научных семинарах
.
Автор многих публикаций
по проблемам СМИ.
Владел английским и хинди.
Борис Калягин был обладателем
многих наград, среди которых – Орден дружбы народов (1980), орден "Знак Почета" (1986), медаль Анатолия Кони (2004), медаль "В память 200-летия Минюста России" (2002), премия Союза журналистов СССР
им. В. Воровского (1979), Национальная телевизионная премия "Телегранд-2012 (2013), Почетная грамота Высшей школы экономики (2018) и др.
5 декабря 2022 года стало известно, что Борис Калягин скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников