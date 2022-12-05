https://ria.ru/20221205/kalyagin-1836518018.html

Умер советский журналист Борис Калягин

Умер советский журналист Борис Калягин - РИА Новости, 05.12.2022

Умер советский журналист Борис Калягин

Советский журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни, прощание состоится в среду в 12:00, сообщил РИА Новости заместитель директора института медиа... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:17

2022-12-05T20:17

2022-12-05T21:48

москва

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836517596_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_6e72f5e8b474aa8fe7eb87f3d5ad396f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Советский журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни, прощание состоится в среду в 12:00, сообщил РИА Новости заместитель директора института медиа факультета креативных индустрий НИУ "Высшая школа экономики" Олег Дмитриев.Он добавил, что Борис Александрович Калягин – это тот человек, который рассказывал о жизни для всего Советского Союза, для людей из разных республик CCCР, и многие учились на его примере - кто-то благодаря Калягину стал журналистом, кто-то стал больше разбираться в международных отношениях, кто-то стал больше интересоваться международной тематикой, это и есть то, что рассказывало старое поколение советских журналистов, к которым принадлежал Калягин."Мне очень приятно, что в течение 18 лет Борис Александрович Калягин работал в Высшей школе экономики, как раз передавал свой академический опыт в плане того, как работать журналисту-международнику, как работать с большим пластом английских, американских газет. Вот всему этому он учил. Это действительно кладезь знаний, которого нам будет очень не хватать", - отметил Дмитриев."Борис Александрович Калягин для меня всегда был одним из символов советского телевидения, человеком абсолютно сакральным, открывающим окно в большой удивительный и далекий мир, и его глаза были нашими глазами, глазами всей большой страны. Потом, уже решив, что буду журналистом, я мечтал стать таким же, как он - уверенным, умным, интеллигентным, разбирающимся во всем, что происходит в мире и умеющим об этом рассказать. И кстати, спустя годы, мне посчастливилось лично узнать Бориса Александровича и даже немного поработать с ним в программе "Панорама" в 1992 году, куда я пришел начинающим корреспондентом. Он - часть истории нашего телевидения, создатель нашей школы международной журналистики, это очень большая потеря", - рассказал РИА Новости директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс.Борис Калягин - советский журналист-международник, родился в Москве в 1938 году. С 2004 года преподавал в Высшей школе экономики. В 1974-1976 годах работал заместителем главного редактора программы "Время", в 1981-1988 годах работал заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993-1996 был заместителем директора телеканала "Останкино".

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сша, общество