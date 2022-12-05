https://ria.ru/20221205/kadyrov-1836435417.html

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2022

Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:27

2022-12-05T15:27

2022-12-05T15:48

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча", — написал он. Далее глава Чечни назвал Зеленского "гением лицедейства", которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в "гнусных делах" и разжигании "вселенского пожара". При этом, по его словам, президент Украины действует "по сценарию от НАТО"."Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый чих? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых?! / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…" — заключил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, рамзан кадыров, владимир зеленский, украина, россия