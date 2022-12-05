15:27 05.12.2022 (обновлено: 15:48 05.12.2022)
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Зеленскому
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча", — написал он.
"Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча", — написал он.
Далее глава Чечни назвал Зеленского "гением лицедейства", которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в "гнусных делах" и разжигании "вселенского пожара". При этом, по его словам, президент Украины действует "по сценарию от НАТО".
"Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый чих? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых?! / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…" — заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.