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Кадыров в стихах обратился к Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2022
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Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2022
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:27
2022-12-05T15:48
в мире
рамзан кадыров
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча", — написал он. Далее глава Чечни назвал Зеленского "гением лицедейства", которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в "гнусных делах" и разжигании "вселенского пожара". При этом, по его словам, президент Украины действует "по сценарию от НАТО"."Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый чих? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых?! / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…" — заключил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Украина, Россия
15:27 05.12.2022 (обновлено: 15:48 05.12.2022)
 
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Зеленскому

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча… / Как последний алкоголик, / Бредит часто сгоряча", — написал он.
Далее глава Чечни назвал Зеленского "гением лицедейства", которому плевать на страну и народ, а также обвинил его в "гнусных делах" и разжигании "вселенского пожара". При этом, по его словам, президент Украины действует "по сценарию от НАТО".
"Ты кого так чтишь сугубо, / Исполняя каждый чих? / Адмиралов в черных юбках, / Генералов голубых?! / Вижу, сгинешь ты в неволе, / Жизнь позорную влача… / Перепутал клоун роли, / Над собою хохоча…" — заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:26
СМИ: НАТО собирается использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
 
В миреРамзан КадыровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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