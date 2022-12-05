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СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A - РИА Новости, 05.12.2022
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СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A
СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A
Германия выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:20
2022-12-05T08:38
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Германия выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение правительственный документ.Сообщается, что средства возьмут из специального фонда в объеме 100 миллиардов евро, созданного для лучшего снабжения немецких вооруженных сил. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год.Согласно документу, предусмотрены также поставки Берлину ракет класса "воздух-земля" и наземной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html
германия
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германия, берлин (город)
Германия, Берлин (город)
03:20 05.12.2022 (обновлено: 08:38 05.12.2022)
 
СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A

Bloomberg: Германия выделила $10,5 миллиарда на покупку 35 американских истребителей

© Фото : Ministry of DefenceИстребители-бомбардировщики F-35 Lightning
Истребители-бомбардировщики F-35 Lightning - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Ministry of Defence
Истребители-бомбардировщики F-35 Lightning. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Германия выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение правительственный документ.
Сообщается, что средства возьмут из специального фонда в объеме 100 миллиардов евро, созданного для лучшего снабжения немецких вооруженных сил. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год.
Согласно документу, предусмотрены также поставки Берлину ракет класса "воздух-земля" и наземной инфраструктуры.
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ГерманияБерлин (город)
 
 
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