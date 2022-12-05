https://ria.ru/20221205/istrebiteli-1836301137.html

СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A

СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ: ФРГ выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 истребителей F-35A

Германия выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T03:20

2022-12-05T03:20

2022-12-05T08:38

германия

берлин (город)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Германия выделила 10,5 миллиарда долларов на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II, передает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение правительственный документ.Сообщается, что средства возьмут из специального фонда в объеме 100 миллиардов евро, созданного для лучшего снабжения немецких вооруженных сил. Поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год.Согласно документу, предусмотрены также поставки Берлину ракет класса "воздух-земля" и наземной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221202/moroz-1835841214.html

германия

берлин (город)

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германия, берлин (город)