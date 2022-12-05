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В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине - РИА Новости, 05.12.2022
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В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине
В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине - РИА Новости, 05.12.2022
В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине
Гражданская гвардия Испании арестовала 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили по стране под видом гуманитарной помощи Украине,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:11
2022-12-05T15:13
в мире
украина
испания
малага
гражданская гвардия испании
испанская гражданская гвардия
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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании арестовала 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили по стране под видом гуманитарной помощи Украине, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза правоохранительных органов."Гражданская гвардия задержала 30 человек украинской, немецкой, испанской и марокканской национальностей как причастных к торговле наркотиками, незаконному хранению оружия и принадлежности к преступной организации… Тридцать задержанных прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины", - говорится в пресс-релизе.Криминальная организация базировалась в автономном сообществе Андалусия. В ходе обысков, проведенных в Малаге, Гранаде, Кордобе и Севилье, было изъято около 800 тысяч евро, шесть единиц огнестрельного оружия.В начале расследования гражданская гвардия обнаружила два зарегистрированных на Украине фургона со 109 килограммами марихуаны в вакуумных пакетах, упакованной в картонные коробки, тогда задержали четырех человек.На первом этапе операции полиция провела 11 обысков в провинции Малага и изъяла 740,4 тысячи евро, более 25 тысяч долларов и 20 килограммов наркотика, а также тысячу растений, короткоствольное огнестрельное оружие, устройства слежения GPS и пуленепробиваемые жилеты.После этого была начата вторая фаза операции, в ходе которой было произведено 14 арестов поставщиков наркотика в провинциях Гранада, Кордоба и Севилья. В ходе восьми обысков было изъято 1,5 тысячи растений, 10 килограммов упакованной марихуаны, пять единиц огнестрельного оружия и 15 тысяч евро.При задержании двое из подследственных попытались скрыться и протаранили автомобиль гражданской гвардии, в котором находились два агента, которые получили легкие травмы.
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в мире, украина, испания, малага, гражданская гвардия испании, испанская гражданская гвардия
В мире, Украина, Испания, Малага, Гражданская Гвардия Испании, Испанская Гражданская гвардия
15:11 05.12.2022 (обновлено: 15:13 05.12.2022)
 
В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине

В Испании арестовали наркоторговцев, перевозивших марихуану под видом гумпомощи Украине

© Фото : Guardia CivilОперация по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании
Операция по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Guardia Civil
Операция по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании
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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании арестовала 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили по стране под видом гуманитарной помощи Украине, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза правоохранительных органов.
"Гражданская гвардия задержала 30 человек украинской, немецкой, испанской и марокканской национальностей как причастных к торговле наркотиками, незаконному хранению оружия и принадлежности к преступной организации… Тридцать задержанных прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины", - говорится в пресс-релизе.
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Криминальная организация базировалась в автономном сообществе Андалусия. В ходе обысков, проведенных в Малаге, Гранаде, Кордобе и Севилье, было изъято около 800 тысяч евро, шесть единиц огнестрельного оружия.
В начале расследования гражданская гвардия обнаружила два зарегистрированных на Украине фургона со 109 килограммами марихуаны в вакуумных пакетах, упакованной в картонные коробки, тогда задержали четырех человек.
На первом этапе операции полиция провела 11 обысков в провинции Малага и изъяла 740,4 тысячи евро, более 25 тысяч долларов и 20 килограммов наркотика, а также тысячу растений, короткоствольное огнестрельное оружие, устройства слежения GPS и пуленепробиваемые жилеты.
© Фото : Guardia CivilОперация по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании
Операция по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Guardia Civil
Операция по задержанию группы торговцев марихуаной в Испании
После этого была начата вторая фаза операции, в ходе которой было произведено 14 арестов поставщиков наркотика в провинциях Гранада, Кордоба и Севилья. В ходе восьми обысков было изъято 1,5 тысячи растений, 10 килограммов упакованной марихуаны, пять единиц огнестрельного оружия и 15 тысяч евро.
При задержании двое из подследственных попытались скрыться и протаранили автомобиль гражданской гвардии, в котором находились два агента, которые получили легкие травмы.
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