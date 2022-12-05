https://ria.ru/20221205/ispaniya-1836429383.html

В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине

В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине - РИА Новости, 05.12.2022

В Испании наркоторговцы перевозили марихуану под видом гумпомощи Украине

Гражданская гвардия Испании арестовала 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили по стране под видом гуманитарной помощи Украине,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:11

2022-12-05T15:11

2022-12-05T15:13

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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании арестовала 30 человек за торговлю марихуаной, которую упаковывали и перевозили по стране под видом гуманитарной помощи Украине, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза правоохранительных органов."Гражданская гвардия задержала 30 человек украинской, немецкой, испанской и марокканской национальностей как причастных к торговле наркотиками, незаконному хранению оружия и принадлежности к преступной организации… Тридцать задержанных прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины", - говорится в пресс-релизе.Криминальная организация базировалась в автономном сообществе Андалусия. В ходе обысков, проведенных в Малаге, Гранаде, Кордобе и Севилье, было изъято около 800 тысяч евро, шесть единиц огнестрельного оружия.В начале расследования гражданская гвардия обнаружила два зарегистрированных на Украине фургона со 109 килограммами марихуаны в вакуумных пакетах, упакованной в картонные коробки, тогда задержали четырех человек.На первом этапе операции полиция провела 11 обысков в провинции Малага и изъяла 740,4 тысячи евро, более 25 тысяч долларов и 20 килограммов наркотика, а также тысячу растений, короткоствольное огнестрельное оружие, устройства слежения GPS и пуленепробиваемые жилеты.После этого была начата вторая фаза операции, в ходе которой было произведено 14 арестов поставщиков наркотика в провинциях Гранада, Кордоба и Севилья. В ходе восьми обысков было изъято 1,5 тысячи растений, 10 килограммов упакованной марихуаны, пять единиц огнестрельного оружия и 15 тысяч евро.При задержании двое из подследственных попытались скрыться и протаранили автомобиль гражданской гвардии, в котором находились два агента, которые получили легкие травмы.

https://rsport.ria.ru/20221130/futbol-1835153624.html

https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, испания, малага, гражданская гвардия испании, испанская гражданская гвардия