https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html

Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом

Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 05.12.2022

Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом

Все городские медучреждения Москвы обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:15

2022-12-05T22:15

2022-12-05T22:21

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все городские медучреждения Москвы обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.В департаменте отметили, что для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи был заранее подготовлен необходимый объем инфекционных коек как для взрослых, так и для детей."Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание медпомощи как непосредственно в поликлиниках, так и на дому. В настоящее время развёрнутые поликлинические мощности задействованы на 75%", - говорится в сообщении.Также там подчеркнули, что работа скорой медицинской помощи соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет."Последнюю неделю в Москве фиксируется снижение темпов роста заболеваемости", - отметили в сообщении.

https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва