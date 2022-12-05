https://ria.ru/20221205/gripp-1836533202.html
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 05.12.2022
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
Все городские медучреждения Москвы обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:15
2022-12-05T22:15
2022-12-05T22:21
общество
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москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все городские медучреждения Москвы обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.В департаменте отметили, что для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи был заранее подготовлен необходимый объем инфекционных коек как для взрослых, так и для детей."Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание медпомощи как непосредственно в поликлиниках, так и на дому. В настоящее время развёрнутые поликлинические мощности задействованы на 75%", - говорится в сообщении.Также там подчеркнули, что работа скорой медицинской помощи соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет."Последнюю неделю в Москве фиксируется снижение темпов роста заболеваемости", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html
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РИА Новости
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22:15 05.12.2022 (обновлено: 22:21 05.12.2022)
Медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
Депздрав Москвы: медучреждения справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Все городские медучреждения Москвы обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте
здравоохранения.
"Информация о том, что в связи с распространением вируса гриппа в Москве наблюдаются сложности с работой медицинских служб, абсолютно не соответствует действительности. Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня, обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим", - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи был заранее подготовлен необходимый объем инфекционных коек как для взрослых, так и для детей.
"Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание медпомощи как непосредственно в поликлиниках, так и на дому. В настоящее время развёрнутые поликлинические мощности задействованы на 75%", - говорится в сообщении.
Также там подчеркнули, что работа скорой медицинской помощи соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет.
"Последнюю неделю в Москве фиксируется снижение темпов роста заболеваемости", - отметили в сообщении.