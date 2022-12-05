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В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html
В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 05.12.2022
В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:07
2022-12-05T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
жкх
украина
полтавская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых графиков ограничения потребителей будут подключать "в ручном режиме", сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."О наболевшем - об отключении света и многочисленных жалобах на несправедливость в этом вопросе, когда одни сидят без света часами, а другим его вообще не выключают. В выходные вместе с облэнерго проанализировали графики и в ручном режиме нашли возможности перераспределить дополнительные 90 МВт среди бытовых потребителей", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Он отметил, что уже сформированы новые графики, предусматривающие "справедливую схему отключений" – четыре часа со светом, два часа без света для всех потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что Полтавский регион получает лимиты электроэнергии в 40-60% от обычного потребления. Кроме того, у нас выросло потребление из-за того, что область приняла более 200 тысяч переселенцев, а также возросла нагрузка на больницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, владимир зеленский, жкх, украина, полтавская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, ЖКХ, Украина, Полтавская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
16:07 05.12.2022
 
В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света

Лунин: в Полтавской области Украины из-за жалоб ввели почасовые графики отключения света

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых графиков ограничения потребителей будут подключать "в ручном режиме", сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"О наболевшем - об отключении света и многочисленных жалобах на несправедливость в этом вопросе, когда одни сидят без света часами, а другим его вообще не выключают. В выходные вместе с облэнерго проанализировали графики и в ручном режиме нашли возможности перераспределить дополнительные 90 МВт среди бытовых потребителей", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что уже сформированы новые графики, предусматривающие "справедливую схему отключений" – четыре часа со светом, два часа без света для всех потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что Полтавский регион получает лимиты электроэнергии в 40-60% от обычного потребления. Кроме того, у нас выросло потребление из-за того, что область приняла более 200 тысяч переселенцев, а также возросла нагрузка на больницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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