https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html

В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света

В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 05.12.2022

В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света

В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:07

2022-12-05T16:07

2022-12-05T16:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых графиков ограничения потребителей будут подключать "в ручном режиме", сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."О наболевшем - об отключении света и многочисленных жалобах на несправедливость в этом вопросе, когда одни сидят без света часами, а другим его вообще не выключают. В выходные вместе с облэнерго проанализировали графики и в ручном режиме нашли возможности перераспределить дополнительные 90 МВт среди бытовых потребителей", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Он отметил, что уже сформированы новые графики, предусматривающие "справедливую схему отключений" – четыре часа со светом, два часа без света для всех потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что Полтавский регион получает лимиты электроэнергии в 40-60% от обычного потребления. Кроме того, у нас выросло потребление из-за того, что область приняла более 200 тысяч переселенцев, а также возросла нагрузка на больницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221205/otklyucheniya-1836429050.html

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полтавская область

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