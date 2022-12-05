В Полтавской области Украины ввели почасовые графики отключения света
Лунин: в Полтавской области Украины из-за жалоб ввели почасовые графики отключения света
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Полтавской области Украины с понедельника вводят почасовые графики отключения света из-за многочисленных жалоб потребителей, для восстановления справедливых графиков ограничения потребителей будут подключать "в ручном режиме", сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"О наболевшем - об отключении света и многочисленных жалобах на несправедливость в этом вопросе, когда одни сидят без света часами, а другим его вообще не выключают. В выходные вместе с облэнерго проанализировали графики и в ручном режиме нашли возможности перераспределить дополнительные 90 МВт среди бытовых потребителей", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Он отметил, что уже сформированы новые графики, предусматривающие "справедливую схему отключений" – четыре часа со светом, два часа без света для всех потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что Полтавский регион получает лимиты электроэнергии в 40-60% от обычного потребления. Кроме того, у нас выросло потребление из-за того, что область приняла более 200 тысяч переселенцев, а также возросла нагрузка на больницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.