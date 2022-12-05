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На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города
На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города - РИА Новости, 05.12.2022
На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города
Левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, прекращена подача тепла, сообщил в понедельник мэр города Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:28
2022-12-05T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
андрей белоусов
украина
днепропетровская область
житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, прекращена подача тепла, сообщил в понедельник мэр города Андрей Белоусов.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения."В связи с массированной ракетной атакой на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители левобережной части Украины, в том числе обесточены и жители левобережной части Каменского. Без электропитания также осталась левобережная котельная, что привело к прекращению подачи теплоносителя", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в целях сохранения целостности тепловых сетей, работники коммунальных служб города осуществляют аварийный слив теплоносителя. По его словам, предприятие "Аульский водовод" нашло возможность подачи питьевой воды к жителям левобережья, при этом он призвал население на всякий случай сделать запасы питьевой воды.В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с работой объектов критической инфраструктуры в регионе контролируемая. По его словам, обесточены насосные станции одного из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/svet-1836449469.html
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украина
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в мире, андрей белоусов, украина, днепропетровская область, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Белоусов, Украина, Днепропетровская область, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
18:28 05.12.2022 (обновлено: 19:11 05.12.2022)
 
На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города

Мэр Каменского Белоусов: левобережная часть города осталась без электричества и тепла

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, прекращена подача тепла, сообщил в понедельник мэр города Андрей Белоусов.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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"В связи с массированной ракетной атакой на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители левобережной части Украины, в том числе обесточены и жители левобережной части Каменского. Без электропитания также осталась левобережная котельная, что привело к прекращению подачи теплоносителя", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в целях сохранения целостности тепловых сетей, работники коммунальных служб города осуществляют аварийный слив теплоносителя. По его словам, предприятие "Аульский водовод" нашло возможность подачи питьевой воды к жителям левобережья, при этом он призвал население на всякий случай сделать запасы питьевой воды.
В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с работой объектов критической инфраструктуры в регионе контролируемая. По его словам, обесточены насосные станции одного из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей БелоусовУкраинаДнепропетровская областьЖитомирская областьВооруженные силы РФ
 
 
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