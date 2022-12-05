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На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города

На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города - РИА Новости, 05.12.2022

На Украине в Каменском обесточили левобережную часть города

Левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, прекращена подача тепла, сообщил в понедельник мэр города Андрей Белоусов. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:28

2022-12-05T18:28

2022-12-05T19:11

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, прекращена подача тепла, сообщил в понедельник мэр города Андрей Белоусов.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения."В связи с массированной ракетной атакой на объекты энергетической инфраструктуры обесточены потребители левобережной части Украины, в том числе обесточены и жители левобережной части Каменского. Без электропитания также осталась левобережная котельная, что привело к прекращению подачи теплоносителя", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в целях сохранения целостности тепловых сетей, работники коммунальных служб города осуществляют аварийный слив теплоносителя. По его словам, предприятие "Аульский водовод" нашло возможность подачи питьевой воды к жителям левобережья, при этом он призвал население на всякий случай сделать запасы питьевой воды.В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с работой объектов критической инфраструктуры в регионе контролируемая. По его словам, обесточены насосные станции одного из пяти водоканалов, которые подчиняются Днепропетровскому областному совету.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/svet-1836449469.html

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в мире, андрей белоусов, украина, днепропетровская область, житомирская область, вооруженные силы рф