Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221205/gladkov-1836440140.html
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2022
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:43
2022-12-05T15:43
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
жкх
белгородская область
белгородская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69a312a6499943575cba7564d5ec8fd7.jpg
БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 миллиарда рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 миллиардов рублей.Однако оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 года по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 миллиарда рублей. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 миллиардов рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой.
https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_2e962eceb10f322fdf9461d167f50794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав гладков, жкх, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Экономика, Вячеслав Гладков, ЖКХ, Белгородская область, Белгородская областная Дума
15:43 05.12.2022
 
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области

Губернатор Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 миллиарда рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 миллиардов рублей.
Однако оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 года по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 миллиарда рублей. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 миллиардов рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.
Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 15:31Белгородская область
Гладков поручил ускорить установку станций связи в Белгородской области
 
Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковЖКХБелгородская областьБелгородская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала