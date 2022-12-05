https://ria.ru/20221205/gladkov-1836440140.html

Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области

Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2022

Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области

Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:43

2022-12-05T15:43

2022-12-05T15:43

белгородская область

экономика

вячеслав гладков

жкх

белгородская область

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 миллиарда рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 миллиардов рублей.Однако оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 года по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 миллиарда рублей. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 миллиардов рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой.

https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html

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экономика, вячеслав гладков, жкх, белгородская область, белгородская областная дума