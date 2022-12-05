https://ria.ru/20221205/gladkov-1836440140.html
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области - РИА Новости, 05.12.2022
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:43
2022-12-05T15:43
2022-12-05T15:43
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
жкх
белгородская область
белгородская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69a312a6499943575cba7564d5ec8fd7.jpg
БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 миллиарда рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 миллиардов рублей.Однако оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 года по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 миллиарда рублей. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 миллиардов рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой.
https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_2e962eceb10f322fdf9461d167f50794.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вячеслав гладков, жкх, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Экономика, Вячеслав Гладков, ЖКХ, Белгородская область, Белгородская областная Дума
Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал о соцобязательствах бюджета Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области, несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, не уменьшили объём социальных выплат или заработных плат в 2022 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию", — подчеркнул губернатор Белгородской области, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 миллиарда рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 миллиардов рублей.
Однако оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 года по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 миллиарда рублей. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 миллиардов рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.
Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой
.