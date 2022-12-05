https://ria.ru/20221205/germaniya-1836481215.html
Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм
Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм - РИА Новости, 05.12.2022
Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм
Одна из двух раненных в понедельник утром школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг скончалась от полученных травм, сообщила газета Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:35
2022-12-05T17:35
2022-12-05T17:35
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Одна из двух раненных в понедельник утром школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг скончалась от полученных травм, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Ранее газета Bild сообщила, что в понедельник утром неизвестный мужчина напал на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг и скрылся в доме, где проживают беженцы, обе девочки оказались тяжело ранены."Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице", - сообщила газета.По данным издания, сотрудники полиции преследовали подозреваемого в преступлении и задержали его в помещении, где проживают беженцы. Отмечается, что в здании были задержаны трое мужчин, они добровольно выполнили просьбу правоохранителей проследовать в полицейский участок.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм
Одна из двух раненных в Германии девочек умерла в больнице от полученных травм
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Одна из двух раненных в понедельник утром школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг скончалась от полученных травм, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее газета Bild
сообщила, что в понедельник утром неизвестный мужчина напал на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг и скрылся в доме, где проживают беженцы, обе девочки оказались тяжело ранены.
"Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице", - сообщила газета.
По данным издания, сотрудники полиции преследовали подозреваемого в преступлении и задержали его в помещении, где проживают беженцы. Отмечается, что в здании были задержаны трое мужчин, они добровольно выполнили просьбу правоохранителей проследовать в полицейский участок.