https://ria.ru/20221205/germaniya-1836481215.html

Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм

Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм - РИА Новости, 05.12.2022

Одна из двух раненных в Германии школьниц умерла от полученных травм

Одна из двух раненных в понедельник утром школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг скончалась от полученных травм, сообщила газета Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:35

2022-12-05T17:35

2022-12-05T17:35

в мире

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Одна из двух раненных в понедельник утром школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг скончалась от полученных травм, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Ранее газета Bild сообщила, что в понедельник утром неизвестный мужчина напал на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг и скрылся в доме, где проживают беженцы, обе девочки оказались тяжело ранены."Четырнадцатилетняя девочка позже скончалась в больнице", - сообщила газета.По данным издания, сотрудники полиции преследовали подозреваемого в преступлении и задержали его в помещении, где проживают беженцы. Отмечается, что в здании были задержаны трое мужчин, они добровольно выполнили просьбу правоохранителей проследовать в полицейский участок.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836434897.html

баден-вюртемберг

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, баден-вюртемберг, германия