https://ria.ru/20221205/germaniya-1836426815.html

В ФРГ мужчина ранил ножом двух девочек и скрылся в общежитии для беженцев

В ФРГ мужчина ранил ножом двух девочек и скрылся в общежитии для беженцев - РИА Новости, 05.12.2022

В ФРГ мужчина ранил ножом двух девочек и скрылся в общежитии для беженцев

Неизвестный мужчина в понедельник утром напал на двух учениц начальной школы в немецкой земле Баден-Вюртемберг и скрылся в общежитии для беженцев, девочки... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:02

2022-12-05T15:02

2022-12-05T15:04

в мире

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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Неизвестный мужчина в понедельник утром напал на двух учениц начальной школы в немецкой земле Баден-Вюртемберг и скрылся в общежитии для беженцев, девочки тяжело ранены, сообщила газета Bild.Нападение произошло в коммуне Иллеркирхберг."Неизвестный мужчина напал на двух учеников начальной школы по дороге в школу и тяжело ранил их. Затем он скрылся в жилом доме. Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу", - сообщило издание.Уточняется, что мужчина скрылся в помещении для беженцев, однако сведений о том, что он там проживает, нет. По данным издания, полиция окружила здание, взяла его штурмом и задержала всех жильцов. Мотив нападения неясен. Ведется расследование.

https://ria.ru/20221204/bezhentsy-1836231121.html

баден-вюртемберг

германия

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Екатерина Зайцева

в мире, баден-вюртемберг, bild, германия