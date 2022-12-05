https://ria.ru/20221205/germaniya-1836373759.html
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц
Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:31
2022-12-05T12:31
2022-12-05T12:31
в мире
олаф шольц
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.Он утверждает, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка.Ранее Шольц заявлял, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221204/sholts-1836276851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия, берлин (город), европа, нато
В мире, Олаф Шольц, Германия, Берлин (город), Европа, НАТО
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности