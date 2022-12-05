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Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
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Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц
Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:31
2022-12-05T12:31
в мире
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.Он утверждает, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка.Ранее Шольц заявлял, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы.
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в мире, олаф шольц, германия, берлин (город), европа, нато
В мире, Олаф Шольц, Германия, Берлин (город), Европа, НАТО
12:31 05.12.2022
 
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.
Он утверждает, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка.
"Вот почему немцы намерены стать гарантом европейской безопасности и возводить мосты внутри Европейского союза, а также быть сторонником многосторонних решений для глобальных проблем", — подчеркнул канцлер.
Ранее Шольц заявлял, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:43В мире
СМИ написали о попытках Шольца "разгадать" Путина
 
В миреОлаф ШольцГерманияБерлин (город)ЕвропаНАТО
 
 
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