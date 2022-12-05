https://ria.ru/20221205/germaniya-1836373759.html

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, заявил Шольц

Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:31

2022-12-05T12:31

2022-12-05T12:31

в мире

олаф шольц

германия

берлин (город)

европа

нато

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как того ожидают ее союзники, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.Он утверждает, что Берлин делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка.Ранее Шольц заявлял, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/sholts-1836276851.html

германия

берлин (город)

европа

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, германия, берлин (город), европа, нато