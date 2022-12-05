14:50 05.12.2022 (обновлено: 15:33 05.12.2022)
Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа
Вице-премьер Молдавии Спыну: страна засекретит данные о резерве газа ради безопасности
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
"Хочу заверить всех граждан, что как минимум на два месяца Молдавия (газом. — Прим. ред.) обеспечена, продолжаем закупать объемы на следующие месяцы", — сообщил Спыну на пресс-конференции.
По его словам, гражданам будут сообщать, на какое время Молдавии хватит накопленного газа.
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Как заявил в конце прошлой недели глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, с 4 декабря компания будет закупать газ госпредприятия Energocom наравне с продукцией "Газпрома", чтобы иметь два источника поставок. По предварительным расчетам, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит 9,2 миллиона кубов.
В субботу румынская Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев. Компания планирует отправлять в страну примерно миллион кубометров газа.
Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально открыли в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не начались. В 2020-м была достроена ветка Унгены — Кишинев.
Пропускная способность газопровода из Румынии составляет полтора миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо вдвое больше.
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