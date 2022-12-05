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Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа
Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа
Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:50
2022-12-05T15:33
экономика
молдавия
румыния
кишинев
газпром
евросоюз
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.Запасы молдавского голубого топлива хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева нет собственных хранилищ. По последним данным, у республики было около 250 миллионов кубометров газа в резерве.По его словам, гражданам будут сообщать, на какое время Молдавии хватит накопленного газа.Как заявил в конце прошлой недели глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, с 4 декабря компания будет закупать газ госпредприятия Energocom наравне с продукцией "Газпрома", чтобы иметь два источника поставок. По предварительным расчетам, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит 9,2 миллиона кубов.В субботу румынская Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев. Компания планирует отправлять в страну примерно миллион кубометров газа.Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально открыли в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не начались. В 2020-м была достроена ветка Унгены — Кишинев.Пропускная способность газопровода из Румынии составляет полтора миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо вдвое больше.
https://ria.ru/20221203/moldaviya-1836118762.html
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экономика, молдавия, румыния, кишинев, газпром, евросоюз, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Румыния, Кишинев, Газпром, Евросоюз, Молдовагаз
14:50 05.12.2022 (обновлено: 15:33 05.12.2022)
 
Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна засекретит данные о резерве газа ради безопасности

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Запасы молдавского голубого топлива хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева нет собственных хранилищ. По последним данным, у республики было около 250 миллионов кубометров газа в резерве.

"Хочу заверить всех граждан, что как минимум на два месяца Молдавия (газом. — Прим. ред.) обеспечена, продолжаем закупать объемы на следующие месяцы", — сообщил Спыну на пресс-конференции.

По его словам, гражданам будут сообщать, на какое время Молдавии хватит накопленного газа.
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Как заявил в конце прошлой недели глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, с 4 декабря компания будет закупать газ госпредприятия Energocom наравне с продукцией "Газпрома", чтобы иметь два источника поставок. По предварительным расчетам, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит 9,2 миллиона кубов.
В субботу румынская Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев. Компания планирует отправлять в страну примерно миллион кубометров газа.
Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально открыли в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не начались. В 2020-м была достроена ветка Унгены — Кишинев.
Пропускная способность газопровода из Румынии составляет полтора миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо вдвое больше.
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