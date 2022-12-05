https://ria.ru/20221205/gaz-1836422484.html

Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа

Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Молдавии решили засекретить данные об объеме накопленного газа

Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:50

2022-12-05T14:50

2022-12-05T15:33

экономика

молдавия

румыния

кишинев

газпром

евросоюз

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавия с понедельника засекретит точные данные об объеме накопленного газа по соображениям безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.Запасы молдавского голубого топлива хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева нет собственных хранилищ. По последним данным, у республики было около 250 миллионов кубометров газа в резерве.По его словам, гражданам будут сообщать, на какое время Молдавии хватит накопленного газа.Как заявил в конце прошлой недели глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, с 4 декабря компания будет закупать газ госпредприятия Energocom наравне с продукцией "Газпрома", чтобы иметь два источника поставок. По предварительным расчетам, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит 9,2 миллиона кубов.В субботу румынская Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев. Компания планирует отправлять в страну примерно миллион кубометров газа.Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально открыли в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не начались. В 2020-м была достроена ветка Унгены — Кишинев.Пропускная способность газопровода из Румынии составляет полтора миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо вдвое больше.

https://ria.ru/20221203/moldaviya-1836118762.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

румыния

кишинев

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, молдавия, румыния, кишинев, газпром, евросоюз, молдовагаз