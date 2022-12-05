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В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном - РИА Новости, 05.12.2022
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном
Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трехэтажном жилом доме под Воронежем, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:16
2022-12-05T14:16
2022-12-05T14:16
происшествия
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трехэтажном жилом доме под Воронежем, сообщает правительство региона."В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости", - говорится в релизе.Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле. По их заявлению, остальным жителям этого дома будет оказана "вся необходимая поддержка".
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происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном
В Воронежской области человек пострадал в ЧП с газовым баллоном