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В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном - РИА Новости, 05.12.2022
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В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном - РИА Новости, 05.12.2022
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном
Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трехэтажном жилом доме под Воронежем, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:16
2022-12-05T14:16
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трехэтажном жилом доме под Воронежем, сообщает правительство региона."В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости", - говорится в релизе.Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле. По их заявлению, остальным жителям этого дома будет оказана "вся необходимая поддержка".
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происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
14:16 05.12.2022
 
В Воронежской области произошло ЧП с газовым баллоном

В Воронежской области человек пострадал в ЧП с газовым баллоном

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате инцидента с газовым баллоном в трехэтажном жилом доме под Воронежем, сообщает правительство региона.
"В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости", - говорится в релизе.
Власти отмечают, что держат ситуацию на контроле. По их заявлению, остальным жителям этого дома будет оказана "вся необходимая поддержка".
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
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