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Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование - РИА Новости, 05.12.2022
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Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование
Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование - РИА Новости, 05.12.2022
Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование
Ярославский губернатор Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки газового оборудования в регионе после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:26
2022-12-05T11:26
россия
ярославская область
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил евраев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ярославский губернатор Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки газового оборудования в регионе после взрыва в жилом доме.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования в Ярославской области. К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи – необходимо", - передает слова Евраева с оперативного совещания его пресс-служба.
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россия, ярославская область, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил евраев
Россия, Ярославская область, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Евраев
11:26 05.12.2022
 
Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование

Губернатор Евраев поручил проверить газовое оборудование после взрыва в доме в Ярославле

© ГУ МЧС по Ярославской областиВзрыв в Ярославле
Взрыв в Ярославле
© ГУ МЧС по Ярославской области
Взрыв в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ярославский губернатор Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки газового оборудования в регионе после взрыва в жилом доме.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования в Ярославской области. К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи – необходимо", - передает слова Евраева с оперативного совещания его пресс-служба.
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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РоссияЯрославская областьЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил Евраев
 
 
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