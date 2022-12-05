https://ria.ru/20221205/gaz-1836351657.html

Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование

Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование - РИА Новости, 05.12.2022

Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование

Ярославский губернатор Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки газового оборудования в регионе после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:26

2022-12-05T11:26

2022-12-05T11:26

россия

ярославская область

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил евраев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ярославский губернатор Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки газового оборудования в регионе после взрыва в жилом доме.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования в Ярославской области. К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи – необходимо", - передает слова Евраева с оперативного совещания его пресс-служба.

https://ria.ru/20221205/saratov-1836347979.html

россия

ярославская область

ярославль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ярославская область, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил евраев