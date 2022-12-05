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Следствие рассказало об имитации американцами вмешательства России в выборы - РИА Новости, 05.12.2022
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Следствие рассказало об имитации американцами вмешательства России в выборы
Следствие рассказало об имитации американцами вмешательства России в выборы - РИА Новости, 05.12.2022
Следствие рассказало об имитации американцами вмешательства России в выборы
Американцы, имитируя вмешательство РФ в президентские выборы-2020, рассылали с созданной в России электронной почты "задания" о подготовке текстов про Трампа:... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:33
2022-12-05T18:00
политика
россия
сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американцы, имитируя вмешательство РФ в президентские выборы-2020, рассылали с созданной в России электронной почты "задания" о подготовке текстов про Трампа: это выяснилось в ходе расследования работы бот-фермы, созданной в Москве гражданином Колумбии, следует из материалов дела.По материалам следствия, с бот-фермы Альберто Э. Х. С. рассылались инструкции относительно распространения контента о ходе предвыборной кампании Трампа, а также имитировалось общение между российскими и иностранными гражданами по организации пропагандистских мероприятий в интернете в ущерб безопасности США.Кроме того, в июле 2020 года при очередном удаленном сеансе управления одним из телефонов Альберто с него были зарегистрированы еще два адреса электронной почты, с которых направлялись сообщения по тематике подбора кандидатов на работу, относящуюся к сфере IT-технологий и создания информационного контента по внешней и внутренней политике США.Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.
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Подробности дела колумбийца, публиковавшего фейки о российской армии
РИА Новости публикует эксклюзивные подробности дела колумбийца, по версии следствия публиковавшего в интересах американской организации фейки о российской армии - в том числе его показания и оперативное видео. ФСБ сообщила, что вынесла гражданину Колумбии официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под уголовную статью о шпионаже.
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политика, россия, сша
Политика, Россия, США
16:33 05.12.2022 (обновлено: 18:00 05.12.2022)
 
Следствие рассказало об имитации американцами вмешательства России в выборы

Следствие рассказало, как США имитировали вмешательство России в выборы, рассылая фейки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американцы, имитируя вмешательство РФ в президентские выборы-2020, рассылали с созданной в России электронной почты "задания" о подготовке текстов про Трампа: это выяснилось в ходе расследования работы бот-фермы, созданной в Москве гражданином Колумбии, следует из материалов дела.
По материалам следствия, с бот-фермы Альберто Э. Х. С. рассылались инструкции относительно распространения контента о ходе предвыборной кампании Трампа, а также имитировалось общение между российскими и иностранными гражданами по организации пропагандистских мероприятий в интернете в ущерб безопасности США.
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Кроме того, в июле 2020 года при очередном удаленном сеансе управления одним из телефонов Альберто с него были зарегистрированы еще два адреса электронной почты, с которых направлялись сообщения по тематике подбора кандидатов на работу, относящуюся к сфере IT-технологий и создания информационного контента по внешней и внутренней политике США.
Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.
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