https://ria.ru/20221205/feyki-1836459129.html
Опубликовано видео с бот-фермой, откуда американцы рассылали фейки о СВО
Опубликовано видео с бот-фермой, откуда американцы рассылали фейки о СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Опубликовано видео с бот-фермой, откуда американцы рассылали фейки о СВО
Следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении ложной информации о спецоперации, обнаружило тайник с телефонами, с которых... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:45
2022-12-05T16:45
2022-12-05T16:55
специальная военная операция на украине
технологии
россия
колумбия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении ложной информации о спецоперации, обнаружило тайник с телефонами, с которых американцы рассылали эту информацию дистанционно, следует из видеоматериалов дела.В ходе проверочных мероприятий было установлено, что для массовых рассылок использовались специальные бот-фермы из смартфонов. Такую бот-ферму, в частности, иностранец собрал и спрятал в раздевалке спортивного клуба одного из торговых центров на севере Москвы, следует из видеоматериалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На видео оперативных действий запечатлено изъятие тайника в виде поясной сумки-"барсетки", в которую спрятаны несколько смартфонов, подключенных к аккумуляторам.На допросах мужчина признал свою вину, но рассказал, что был всего лишь содержателем бот-фермы. Настоящими организаторами и администраторами бот-фермы являлись анонимные сообщники Альберто, которые живут за рубежом. Через специальное программное обеспечение, которое устанавливал на смартфоны Альберто, операторы удаленно распоряжались трубками, как если бы держали их в руках."Как мы собрали все эти факты, мы понимали, что по часовому поясу они находятся на той стороне (планеты). Ну то есть в Америке. Южная, Северная. Потом, дальше выясняется, что это Северная Америка", - рассказал Альберто.Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.
https://ria.ru/20221205/fsb-1836456598.html
россия
колумбия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Альберто организовал бот-ферму в спортивном клубе одного из ТЦ в Москве
Альберто организовал бот-ферму в спортивном клубе одного из ТЦ в Москве
2022-12-05T16:45
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Обыск у Альберто
Обыск у Альберто
2022-12-05T16:45
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PT1M08S
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Подробности дела колумбийца, публиковавшего фейки о российской армии
РИА Новости публикует эксклюзивные подробности дела колумбийца, по версии следствия публиковавшего в интересах американской организации фейки о российской армии - в том числе его показания и оперативное видео. ФСБ сообщила, что вынесла гражданину Колумбии официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под уголовную статью о шпионаже.
2022-12-05T16:45
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, колумбия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Колумбия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:45 05.12.2022 (обновлено: 16:55 05.12.2022)
Опубликовано видео с бот-фермой, откуда американцы рассылали фейки о СВО
Следствие показало тайник с телефонами, откуда американцы рассылали фейки о спецоперации
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении ложной информации о спецоперации, обнаружило тайник с телефонами, с которых американцы рассылали эту информацию дистанционно, следует из видеоматериалов дела.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что для массовых рассылок использовались специальные бот-фермы из смартфонов. Такую бот-ферму, в частности, иностранец собрал и спрятал в раздевалке спортивного клуба одного из торговых центров на севере Москвы, следует из видеоматериалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На видео оперативных действий запечатлено изъятие тайника в виде поясной сумки-"барсетки", в которую спрятаны несколько смартфонов, подключенных к аккумуляторам.
"Они (кураторы) просили подыскать места в большом скоплении людей. Для того, чтобы был очень большой поток передачи данных с различных телефонов", - пояснил мужчина РИА Новости.
На допросах мужчина признал свою вину, но рассказал, что был всего лишь содержателем бот-фермы. Настоящими организаторами и администраторами бот-фермы являлись анонимные сообщники Альберто, которые живут за рубежом. Через специальное программное обеспечение, которое устанавливал на смартфоны Альберто, операторы удаленно распоряжались трубками, как если бы держали их в руках.
"Как мы собрали все эти факты, мы понимали, что по часовому поясу они находятся на той стороне (планеты). Ну то есть в Америке. Южная, Северная. Потом, дальше выясняется, что это Северная Америка", - рассказал Альберто.
Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, совместно с участниками по указанию из-за рубежа за денежное вознаграждение он организовал массовую рассылку сообщений недостоверного характера. При этом злоумышленники удаленно управляли мобильными устройствами и производили такие сообщения якобы от реальных пользователей граждан Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что эта же группа лиц использовала аналогичную схему применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью оказания влияния на президентские выборы в США в 2020-м году и имитации российского вмешательства в процесс данной избирательной компании.