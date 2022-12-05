Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/feyki-1836427719.html
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии - РИА Новости, 05.12.2022
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:05
2022-12-05T15:32
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США; выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России.О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.В СК отметили, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом."Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты", - добавили в ведомстве.Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК."Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства", - добавили в ведомстве.На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html
https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
15:05 05.12.2022 (обновлено: 15:32 05.12.2022)
 
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии

СК: колумбиец, распространявший фейки об армии, действовал по заказу американской компании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США; выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 09:45Специальная военная операция на Украине
Власти опровергли фейки украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар
В СК РФ подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России.
О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.
В СК отметили, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом.
"Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.
"Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства", - добавили в ведомстве.
На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
Польские военные неподалеку от места попадания ракеты в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:00
На Западе происходит невероятное: там начали увольнять за ложь о России
 
РоссияСШАСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала