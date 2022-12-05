https://ria.ru/20221205/feyki-1836427719.html
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии - РИА Новости, 05.12.2022
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:05
2022-12-05T15:05
2022-12-05T15:32
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США; выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", - сказали в ведомстве.В СК РФ подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России.О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.В СК отметили, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом."Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты", - добавили в ведомстве.Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК."Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства", - добавили в ведомстве.На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
15:05 05.12.2022 (обновлено: 15:32 05.12.2022)
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
СК: колумбиец, распространявший фейки об армии, действовал по заказу американской компании
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США; выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины
(пп. "б, г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
В СК РФ подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ
России.
О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве
арестовал этого уроженца Латинской Америки
.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.
В СК отметили, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом.
"Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.
"Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства", - добавили в ведомстве.
На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.