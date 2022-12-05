https://ria.ru/20221205/festival-1836443459.html

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел фестиваль "Документальные фильмы Китая"

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел фестиваль "Документальные фильмы Китая" - РИА Новости, 05.12.2022

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел фестиваль "Документальные фильмы Китая"

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел фестиваль "Документальные фильмы Китая", организованный Медиакорпорацией Китая и представительством Китая при ЮНЕСКО. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:53

2022-12-05T15:53

2022-12-05T15:54

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юнеско

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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В штаб-квартире ЮНЕСКО прошел фестиваль "Документальные фильмы Китая", организованный Медиакорпорацией Китая и представительством Китая при ЮНЕСКО.В нем приняли участие более 400 почтенных гостей, включая дипломатических представителей разных стран при ЮНЕСКО, дипломатов разных стран и представителей разных общественных кругов Франции. В рамках фестиваля состоялась премьера фильма "Углеродный след человечества", снятого Медиакорпорацией Китая.Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своей речи отметил, что главная цель проведения фестиваля - укрепление взаимного доверия и сплоченности, призыв к мирному развитию. По его словам, посредством документальных картин Медиакорпорация Китая совместно с зарубежными друзьями стремится продвигать развитие сообщества единой судьбы человечества и придать новый импульс для создания лучшего будущего для всей планеты.Председатель Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО Сантьяго Ирасабал Моуран отметил, что необходимо в полной мере использовать дух инноваций и позволить разным странам мира самостоятельно разрабатывать проекты по решению климатических проблем. В мире существует много убедительных примеров того, как люди формируют более гармоничные отношения с природой. Именно это и было показано в документальной фильме Медиакорпорации Китая "Углеродный след человечества".Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цюй Син указал, что климатическая проблема очень актуальна. В связи с этим ЮНЕСКО нужно мобилизовать все возможности для реагирования на последствия изменения климата. Он выразил надежду на то, что будет проводиться всё больше таких инновационных мероприятий, как фестиваль "Документальные фильмы Китая".Постпред Китая в ЮНЕСКО Ян Цзинь заявил, что китайская делегация в ЮНЕСКО с удовольствием сотрудничала с Медиакорпорацией Китая, чтобы представить зрителям документальный фильм "Углеродный след человечества". По его словам, этот фильм продемонстрировал готовность китайских деятелей кино и телевидения ответственно подходить к решению проблем, связанных с изменением климата.Член Консультативного комитета по внешней торговле Франции Оливер Ле Баубе отметил, что Китай не только наводит мосты для общения между странами, но и прилагает неустанные усилия для защиты природы при достижении цели по устойчивому промышленному развитию.Почетный президент Французско-китайской ассоциации по содействию культуре охраны природы Ван Хуэй назвал документальный фильм "Углеродный след человечества" поучительным и интересным. Особенно важно, отметил он, что он знакомит зрителей с новыми технологиями в сфере борьбы с глобальным потеплением.Генсек Ассоциации "Будущее и наследие” Бернадетт Серван-Шрайбер заявила, что сегодняшний мир претерпевает изменения, и многие экологические проблемы, такие как углеродный след, требуют неотложного внимания. Отрадно, что страны мира объединяются для решения глобальных проблем.Презентация фестиваля "Документальные фильмы Китая" состоялась в Пекине 21 июня. С тех пор мероприятия в его рамках прошли во многих странах. Активное участие в них приняли более 100 СМИ из 60 государств. Их продолжат проводить по всему миру в этом и следующем годах.

https://ria.ru/20221122/proekt-1833323446.html

https://ria.ru/20221130/chay-1835274196.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шэнь хайсюн, китай, юнеско