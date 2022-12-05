https://ria.ru/20221205/evrobondy-1836362603.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2022

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:52

2022-12-05T11:52

2022-12-05T11:52

евробонды

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_58:385:3014:2048_1920x0_80_0_0_48da3d3d88df81d81473a23df500fbad.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.Оно информирует, что "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году ... в сумме 3,3 млрд. руб. (эквивалент 50,3 млн. евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")"."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

https://ria.ru/20221125/bondy-1834188042.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евробонды, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рубль