https://ria.ru/20221205/evrobondy-1836362603.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:52
2022-12-05T11:52
2022-12-05T11:52
евробонды
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.Оно информирует, что "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году ... в сумме 3,3 млрд. руб. (эквивалент 50,3 млн. евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")"."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20221125/bondy-1834188042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евробонды, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рубль
евробонды, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Рубль
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2025 году на 3,3 миллиарда рублей