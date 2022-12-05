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Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля - РИА Новости, 05.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля - РИА Новости, 05.12.2022
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля
Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня - 1,0593 доллара за РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:06
2022-12-05T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня - 1,0593 доллара за евро.Курс евро расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар при этом повышался на 33 копейки, до 62,33 рубля, юань прибавлял 16 копеек, до 8,96 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля
16:06 05.12.2022 (обновлено: 16:19 05.12.2022)
 
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня - 1,0593 доллара за евро.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар при этом повышался на 33 копейки, до 62,33 рубля, юань прибавлял 16 копеек, до 8,96 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияКурс рубля
 
 
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