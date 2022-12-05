https://ria.ru/20221205/evro-1836448174.html

Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля - РИА Новости, 05.12.2022

Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня - 1,0593 доллара за РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:06

2022-12-05T16:06

2022-12-05T16:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня - 1,0593 доллара за евро.Курс евро расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар при этом повышался на 33 копейки, до 62,33 рубля, юань прибавлял 16 копеек, до 8,96 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля