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Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:08
2022-12-05T21:23
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили корреспонденты РИА Новости.Съемка российского военного объекта велась 3 и 4 декабря.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате нападения погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск железнодорожным транспортом и иностранного вооружения в районы боевых действий.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность для России.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
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в мире, энгельс, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Энгельс, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
20:08 05.12.2022 (обновлено: 21:23 05.12.2022)
 
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ

Американские спутники Maxar снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ 3 и 4 декабря

© Фото : РИА НовостиСпутниковые снимки компании Maxar
Спутниковые снимки компании Maxar - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : РИА Новости
Спутниковые снимки компании Maxar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили корреспонденты РИА Новости.
Съемка российского военного объекта велась 3 и 4 декабря.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 17:08Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре
Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.
В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате нападения погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск железнодорожным транспортом и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность для России.
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