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Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:08
2022-12-05T20:08
2022-12-05T21:23
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили корреспонденты РИА Новости.Съемка российского военного объекта велась 3 и 4 декабря.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате нападения погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск железнодорожным транспортом и иностранного вооружения в районы боевых действий.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность для России.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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20:08 05.12.2022 (обновлено: 21:23 05.12.2022)
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
Американские спутники Maxar снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ 3 и 4 декабря