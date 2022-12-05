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Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ

Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ - РИА Новости, 05.12.2022

Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ

Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:08

2022-12-05T20:08

2022-12-05T21:23

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе перед атакой Киева реактивными беспилотниками, обнаружили корреспонденты РИА Новости.Съемка российского военного объекта велась 3 и 4 декабря.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. В результате нападения погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск железнодорожным транспортом и иностранного вооружения в районы боевых действий.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность для России.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, энгельс, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф