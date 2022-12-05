https://ria.ru/20221205/embargo-1836295484.html

Вступает в силу ограничение цен на российскую нефть

Вступает в силу ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 05.12.2022

Вступает в силу ограничение цен на российскую нефть

С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начинает действовать ценовой потолок на морские... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T00:29

2022-12-05T00:29

2022-12-05T08:57

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

европа

австралия

опек

евросоюз

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начинает действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.Традиционно Россия выступала в роли основного поставщика нефти в Европу, покрывая около 20 процентов потребности континента в сырье. Но в ответ на специальную военную операцию на Украине страны Запада приступили к разработке рестрикций, нацеленные в том числе и на ограничения доходов Москвы от экспорта нефти.В частности, летом ЕС принял шестой пакет санкций, в рамках которого договорился о поэтапном введении эмбарго на морские поставки черного золота из России, чтобы оно наступило 5 декабря. Для нефтепродуктов переходный период продлится дольше, запрет наступит 5 февраля.Страны Евросоюза, а следом за ними государства G7 и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. При этом ограничения допускают корректировку этой отметки. Первая такая процедура запланирована уже на середину января, но изменения потребуют единогласного решения всех членов ЕС.Президент Владимир Путин, комментируя инициативу стран Запада, ранее предупреждал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Реакция сторонВчера альянс ОПЕК+ провел встречу, на которой пришел к решению сохранить существующие квоты на добычу нефти.Из государств ОПЕК+ никто пока не прокомментировал новые рестрикции против Москвы в связке с судьбой нефтяной сделки. Но в начале октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман говорил, что альянс не знает, как сложится ситуация с эмбарго и потолком цен, а также неизвестно, кто поддержит эти меры и каковой окажется реакция рынка.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявил о проработке механизмов запрета на введение потолка цен на нефть. Он подчеркнул, что Москва готова при необходимости и сократить добычу. Министр добавил, что своими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Москва готова работать лишь с теми потребителями, которые намерены работать на рыночных условиях.В день принятия решения о предельной цене российской нефти высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе выразил мнение, что введение потолка якобы сможет положительно отразиться как на мировых рынках, так и на инфляции. Он также предположил, что регулируемый потолок позволит продолжить поставки российской нефти по цене ниже рыночной.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по экономике всего мира. По словам главы государства, основная цель Штатов и их союзников заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221204/neft-1836260970.html

https://ria.ru/20221204/potolok-1836162768.html

https://ria.ru/20221204/neft-1836281855.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, австралия, опек, евросоюз, g7