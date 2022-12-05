Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836478348.html
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества - РИА Новости, 05.12.2022
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:29
2022-12-05T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр вилкул
украина
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_43b02292f44630014ac96bfa6a309c6d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил мэр города Александр Вилкул.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения."Кривой Рог. Есть разрушение в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.Он отметил, что людей, которые во время обстрелов находились в метро, вывели на поверхность. Вилкул также призвал руководителей предприятий всех форм собственности отпустить работников с работы домой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_4705a2b49a19a74785401581b2276dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, александр вилкул, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
17:29 05.12.2022 (обновлено: 17:31 05.12.2022)
 
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества

Мэр Вилкул: в Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил мэр города Александр Вилкул.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения.
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 17:22Специальная военная операция на Украине
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
"Кривой Рог. Есть разрушение в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Он отметил, что людей, которые во время обстрелов находились в метро, вывели на поверхность. Вилкул также призвал руководителей предприятий всех форм собственности отпустить работников с работы домой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАлександр ВилкулУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала