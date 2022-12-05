https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836478348.html

В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества

В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества - РИА Новости, 05.12.2022

В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:29

2022-12-05T17:29

2022-12-05T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

александр вилкул

украина

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил мэр города Александр Вилкул.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения."Кривой Рог. Есть разрушение в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.Он отметил, что людей, которые во время обстрелов находились в метро, вывели на поверхность. Вилкул также призвал руководителей предприятий всех форм собственности отпустить работников с работы домой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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