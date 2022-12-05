https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836478348.html
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества - РИА Новости, 05.12.2022
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:29
2022-12-05T17:29
2022-12-05T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр вилкул
украина
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в понедельник зафиксированы разрушения на энергообъектах, возможны масштабные отключения электричества, сообщил мэр города Александр Вилкул.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения."Кривой Рог. Есть разрушение в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.Он отметил, что людей, которые во время обстрелов находились в метро, вывели на поверхность. Вилкул также призвал руководителей предприятий всех форм собственности отпустить работников с работы домой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, жкх, александр вилкул, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Александр Вилкул, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
17:29 05.12.2022 (обновлено: 17:31 05.12.2022)
В Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества
Мэр Вилкул: в Кривом Роге предупредили о возможных масштабных отключениях электричества