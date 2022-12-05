https://ria.ru/20221205/eksport-1836412071.html

Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34%

Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34% - РИА Новости, 05.12.2022

Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34%

За 10 месяцев 2022 года из России в КНР вывезено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше аналогичного периода 2021 года, пишет портал... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:30

2022-12-05T14:30

2022-12-05T14:30

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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За 10 месяцев 2022 года из России в КНР вывезено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше аналогичного периода 2021 года, пишет портал ChinaLogist.ru.Во многом этот рост обеспечили продажи рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза и стали лидирующей категорией в российских поставках в Поднебесную. Вторую позицию в экспортном топе занимает мороженая рыба (+81%).По мнению экспертов отрасли, рост отгрузок рыбной продукции обусловлен восстановлением прямого экспорта в Китай. В прошлом году из-за китайских антиковидных мер большая часть продукции отправлялась через Республику Корея, а в текущем году возобновился прямой экспорт на материковый Китай, хотя объемы его так и не достигли "допандемийных" показателей. При этом, до сих пор в КНР продолжаются усиленные проверки импортируемой продукции.

https://ria.ru/20220412/terminal-1783080652.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия