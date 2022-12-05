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Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34% - РИА Новости, 05.12.2022
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Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34%
Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34% - РИА Новости, 05.12.2022
Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34%
За 10 месяцев 2022 года из России в КНР вывезено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше аналогичного периода 2021 года, пишет портал... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:30
2022-12-05T14:30
россия-китай: главное
экономика
россия
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За 10 месяцев 2022 года из России в КНР вывезено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше аналогичного периода 2021 года, пишет портал ChinaLogist.ru.Во многом этот рост обеспечили продажи рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза и стали лидирующей категорией в российских поставках в Поднебесную. Вторую позицию в экспортном топе занимает мороженая рыба (+81%).По мнению экспертов отрасли, рост отгрузок рыбной продукции обусловлен восстановлением прямого экспорта в Китай. В прошлом году из-за китайских антиковидных мер большая часть продукции отправлялась через Республику Корея, а в текущем году возобновился прямой экспорт на материковый Китай, хотя объемы его так и не достигли "допандемийных" показателей. При этом, до сих пор в КНР продолжаются усиленные проверки импортируемой продукции.
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экономика, россия
Россия-Китай: Главное, Экономика, Россия
14:30 05.12.2022
 

Российский экспорт продовольствия в Китай за 10 месяцев вырос на 34%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За 10 месяцев 2022 года из России в КНР вывезено сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 34% больше аналогичного периода 2021 года, пишет портал ChinaLogist.ru.
Во многом этот рост обеспечили продажи рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза и стали лидирующей категорией в российских поставках в Поднебесную. Вторую позицию в экспортном топе занимает мороженая рыба (+81%).
По мнению экспертов отрасли, рост отгрузок рыбной продукции обусловлен восстановлением прямого экспорта в Китай. В прошлом году из-за китайских антиковидных мер большая часть продукции отправлялась через Республику Корея, а в текущем году возобновился прямой экспорт на материковый Китай, хотя объемы его так и не достигли "допандемийных" показателей. При этом, до сих пор в КНР продолжаются усиленные проверки импортируемой продукции.
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