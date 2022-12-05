https://ria.ru/20221205/eksport-1836405640.html
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента - РИА Новости, 05.12.2022
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента
Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:04
2022-12-05T14:04
2022-12-05T14:50
китай
россия
монголия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
экономика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.В начале сентября Шульгинов рассказывал, что Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии в КНР и Монголию на 19-20 процентов.Российский оператор "Интер РАО" экспортирует электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту. В течение нескольких лет объемы экспорта составляли около трех миллиардов киловатт-часов в год, а в 2021 году Пекин попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам прошлого года экспорт составил 3,8 миллиарда киловатт-часов на 181,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20221128/energiya-1834807537.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, монголия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, экономика
Китай, Россия, Монголия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Экономика
14:04 05.12.2022 (обновлено: 14:50 05.12.2022)
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента
Шульгинов заявил, что экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента