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Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента - РИА Новости, 05.12.2022
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Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента - РИА Новости, 05.12.2022
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента
Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:04
2022-12-05T14:50
китай
россия
монголия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
экономика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.В начале сентября Шульгинов рассказывал, что Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии в КНР и Монголию на 19-20 процентов.Российский оператор "Интер РАО" экспортирует электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту. В течение нескольких лет объемы экспорта составляли около трех миллиардов киловатт-часов в год, а в 2021 году Пекин попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам прошлого года экспорт составил 3,8 миллиарда киловатт-часов на 181,5 миллиона долларов.
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китай, россия, монголия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, экономика
Китай, Россия, Монголия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Экономика
14:04 05.12.2022 (обновлено: 14:50 05.12.2022)
 
Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента

Шульгинов заявил, что экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23 процента", — подчеркнул он.

В начале сентября Шульгинов рассказывал, что Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии в КНР и Монголию на 19-20 процентов.
Российский оператор "Интер РАО" экспортирует электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту. В течение нескольких лет объемы экспорта составляли около трех миллиардов киловатт-часов в год, а в 2021 году Пекин попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам прошлого года экспорт составил 3,8 миллиарда киловатт-часов на 181,5 миллиона долларов.
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