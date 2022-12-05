https://ria.ru/20221205/eksport-1836405640.html

Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента

Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента - РИА Новости, 05.12.2022

Экспорт электроэнергии из России в Китай вырос на 23 процента

Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:04

2022-12-05T14:04

2022-12-05T14:50

китай

россия

монголия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

экономика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-ноябре 2022 года увеличился почти на четверть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.В начале сентября Шульгинов рассказывал, что Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии в КНР и Монголию на 19-20 процентов.Российский оператор "Интер РАО" экспортирует электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту. В течение нескольких лет объемы экспорта составляли около трех миллиардов киловатт-часов в год, а в 2021 году Пекин попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам прошлого года экспорт составил 3,8 миллиарда киловатт-часов на 181,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20221128/energiya-1834807537.html

китай

россия

монголия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, монголия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, экономика