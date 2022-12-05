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Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье - РИА Новости, 05.12.2022
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Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье
Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье - РИА Новости, 05.12.2022
Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье
Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье с легковым автомобилем, "Газелью" и инкассаторской машиной, в результате которого погиб один человек,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:43
2022-12-05T23:43
происшествия
авто
минеральные воды
россия
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье с легковым автомобилем, "Газелью" и инкассаторской машиной, в результате которого погиб один человек, сообщает региональное ведомство.Отмечается, что процессуальная проверка, проводимая следственным отделом по городу Минеральные Воды СУСК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находится на контроле межрайонной прокуратуры.По данным управления ГИБДД по региону, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с инкассаторской машиной, а затем по инерции въехал в обгоняемую пассажирскую "Газель". По инерции "Газель" и Granta съехали в кювет."Из-за непристегнутого ремня через стекла выбросило на трассу водителя и пассажира Granta, один из них погиб, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В больницу также доставлена 16-летняя пассажирка "Газели", травм не обнаружено, госпитализация не понадобилась. Водитель и пассажир инкассации не пострадали", - сообщили в ГИБДД."Газель" двигалась по маршруту "Минеральные Воды - Марьины Колодцы", в салоне находились 8 пассажиров, 7 пассажиров попутным транспортом доставлены по месту следования, уточнили в ГИБДД.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836531309.html
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происшествия, авто, минеральные воды, россия, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Авто, Минеральные Воды, Россия, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
23:43 05.12.2022
 
Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье

Прокуратура проверит ДТП на Ставрополье с легковушкой, Газелью и инкассаторской машиной

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье с легковым автомобилем, "Газелью" и инкассаторской машиной, в результате которого погиб один человек, сообщает региональное ведомство.
"Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 декабря, на автодороге "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды" с участием 3 автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процессуальная проверка, проводимая следственным отделом по городу Минеральные Воды СУСК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находится на контроле межрайонной прокуратуры.
По данным управления ГИБДД по региону, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с инкассаторской машиной, а затем по инерции въехал в обгоняемую пассажирскую "Газель". По инерции "Газель" и Granta съехали в кювет.
"Из-за непристегнутого ремня через стекла выбросило на трассу водителя и пассажира Granta, один из них погиб, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В больницу также доставлена 16-летняя пассажирка "Газели", травм не обнаружено, госпитализация не понадобилась. Водитель и пассажир инкассации не пострадали", - сообщили в ГИБДД.
"Газель" двигалась по маршруту "Минеральные Воды - Марьины Колодцы", в салоне находились 8 пассажиров, 7 пассажиров попутным транспортом доставлены по месту следования, уточнили в ГИБДД.
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ПроисшествияАвтоМинеральные ВодыРоссияГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
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