https://ria.ru/20221205/dtp-1836540658.html

Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье

Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье - РИА Новости, 05.12.2022

Прокуратура проверит ДТП с инкассаторами на Ставрополье

Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье с легковым автомобилем, "Газелью" и инкассаторской машиной, в результате которого погиб один человек,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:43

2022-12-05T23:43

2022-12-05T23:43

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ДТП на Ставрополье с легковым автомобилем, "Газелью" и инкассаторской машиной, в результате которого погиб один человек, сообщает региональное ведомство.Отмечается, что процессуальная проверка, проводимая следственным отделом по городу Минеральные Воды СУСК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находится на контроле межрайонной прокуратуры.По данным управления ГИБДД по региону, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с инкассаторской машиной, а затем по инерции въехал в обгоняемую пассажирскую "Газель". По инерции "Газель" и Granta съехали в кювет."Из-за непристегнутого ремня через стекла выбросило на трассу водителя и пассажира Granta, один из них погиб, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В больницу также доставлена 16-летняя пассажирка "Газели", травм не обнаружено, госпитализация не понадобилась. Водитель и пассажир инкассации не пострадали", - сообщили в ГИБДД."Газель" двигалась по маршруту "Минеральные Воды - Марьины Колодцы", в салоне находились 8 пассажиров, 7 пассажиров попутным транспортом доставлены по месту следования, уточнили в ГИБДД.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836531309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, минеральные воды, россия, гибдд мвд рф, lada vesta