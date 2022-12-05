https://ria.ru/20221205/dtp-1836457240.html

В Дагестане три человека погибли в ДТП

В Дагестане три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.12.2022

В Дагестане три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:36

2022-12-05T16:36

2022-12-05T16:36

происшествия

авто

бабаюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.По данным ведомства, утром 5 декабря на 356-м километре автодороги "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 54-летнего местного жителя."В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир LADA Priora, 26-летняя девушка, также проживавшая в Бабаюртовском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836325513.html

бабаюртовский район

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происшествия, авто, бабаюртовский район