https://ria.ru/20221205/dtp-1836457240.html
В Дагестане три человека погибли в ДТП
В Дагестане три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.12.2022
В Дагестане три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:36
2022-12-05T16:36
2022-12-05T16:36
происшествия
авто
бабаюртовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.По данным ведомства, утром 5 декабря на 356-м километре автодороги "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 54-летнего местного жителя."В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир LADA Priora, 26-летняя девушка, также проживавшая в Бабаюртовском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836325513.html
бабаюртовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, бабаюртовский район
Происшествия, Авто, Бабаюртовский район
В Дагестане три человека погибли в ДТП
В Дагестане три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек