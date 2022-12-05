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В Дагестане три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.12.2022
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В Дагестане три человека погибли в ДТП
В Дагестане три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.12.2022
В Дагестане три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:36
2022-12-05T16:36
происшествия
авто
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.По данным ведомства, утром 5 декабря на 356-м километре автодороги "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 54-летнего местного жителя."В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир LADA Priora, 26-летняя девушка, также проживавшая в Бабаюртовском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836325513.html
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происшествия, авто, бабаюртовский район
Происшествия, Авто, Бабаюртовский район
16:36 05.12.2022
 
В Дагестане три человека погибли в ДТП

В Дагестане три человека погибли в ДТП с участием двух легковушек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД региона.
По данным ведомства, утром 5 декабря на 356-м километре автодороги "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем LADA Priora под управлением 54-летнего местного жителя.
"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир LADA Priora, 26-летняя девушка, также проживавшая в Бабаюртовском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:40
На Ямале в ДТП пострадали восемь человек и один погиб
 
ПроисшествияАвтоБабаюртовский район
 
 
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