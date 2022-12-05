https://ria.ru/20221205/dtp-1836325513.html
На Ямале в ДТП пострадали восемь человек и один погиб
На Ямале в ДТП пострадали восемь человек и один погиб - РИА Новости, 05.12.2022
На Ямале в ДТП пострадали восемь человек и один погиб
Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом и грузопассажирским автомобилем на территории Ямальского района (ЯНАО), организована проверка, сообщает РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:40
2022-12-05T09:40
2022-12-05T09:40
происшествия
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ямальский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом и грузопассажирским автомобилем на территории Ямальского района (ЯНАО), организована проверка, сообщает региональная прокуратура в понедельник."На территории Ямальского района 4 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали девять человек, восемь из которых госпитализированы, один погиб, организована проверка", – говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в надзорном ведомстве. Как писали местные СМИ, авария случилась на дороге в сторону Бованенковского месторождения, между вторым и третьим газовыми промыслами.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836323708.html
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происшествия, ямал, ямальский район
Происшествия, Ямал, Ямальский район
На Ямале в ДТП пострадали восемь человек и один погиб
На Ямале в ДТП с автобусом и грузопассажирским авто пострадали восемь человек и один погиб