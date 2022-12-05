https://ria.ru/20221205/dtp-1836323708.html

В Пермском крае три человека погибли при ДТП

В Пермском крае три человека погибли при ДТП - РИА Новости, 05.12.2022

В Пермском крае три человека погибли при ДТП

Три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой полиции. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:31

2022-12-05T09:31

2022-12-05T10:23

происшествия

авто

пермь

чернушка

пермский край

ульяновский автомобильный завод (уаз)

mercedes

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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой полиции.По данным ведомства, смертельное ДТП произошло в понедельник утром на 79-м километре автодороги Пермь – Чернушка. Водитель УАЗа вылетел на "встречку" и врезался в автомобиль Mercedes. Отечественная машина от удара вспыхнула и выгорела полностью."В результате ДТП три человека погибли, двое – госпитализированы", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html

https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html

пермь

чернушка

пермский край

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происшествия, авто, пермь, чернушка, пермский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), mercedes