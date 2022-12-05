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В Пермском крае три человека погибли при ДТП - РИА Новости, 05.12.2022
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В Пермском крае три человека погибли при ДТП
В Пермском крае три человека погибли при ДТП - РИА Новости, 05.12.2022
В Пермском крае три человека погибли при ДТП
Три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой полиции. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:31
2022-12-05T10:23
происшествия
авто
пермь
чернушка
пермский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
mercedes
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой полиции.По данным ведомства, смертельное ДТП произошло в понедельник утром на 79-м километре автодороги Пермь – Чернушка. Водитель УАЗа вылетел на "встречку" и врезался в автомобиль Mercedes. Отечественная машина от удара вспыхнула и выгорела полностью."В результате ДТП три человека погибли, двое – госпитализированы", - говорится в сообщении.Сейчас на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html
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пермь
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происшествия, авто, пермь, чернушка, пермский край, ульяновский автомобильный завод (уаз), mercedes
Происшествия, Авто, Пермь, Чернушка, Пермский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Mercedes
09:31 05.12.2022 (обновлено: 10:23 05.12.2022)
 
В Пермском крае три человека погибли при ДТП

В Пермском крае три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюДТП на 79 км автодороги Пермь-Чернушка
ДТП на 79 км автодороги Пермь-Чернушка - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
ДТП на 79 км автодороги Пермь-Чернушка
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении УАЗа и иномарки на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевой полиции.
По данным ведомства, смертельное ДТП произошло в понедельник утром на 79-м километре автодороги ПермьЧернушка. Водитель УАЗа вылетел на "встречку" и врезался в автомобиль Mercedes. Отечественная машина от удара вспыхнула и выгорела полностью.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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"В результате ДТП три человека погибли, двое – госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоПермьЧернушкаПермский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Mercedes
 
 
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