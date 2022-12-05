https://ria.ru/20221205/dorogi-1836477363.html

В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов

В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов - РИА Новости, 05.12.2022

В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов

Около 200 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям и культурным объектам, отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщил губернатор РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:27

2022-12-05T17:27

2022-12-05T17:27

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

выкса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Около 200 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям и культурным объектам, отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщил губернатор Глеб Никитин."В Нижегородской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние 25 участков дорог, рядом с которыми расположены образовательные учреждения, детские сады и дома культуры. Суммарная протяженность участков составила около 200 километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.Глава региона отметил, что дорогам, где ходит школьный транспорт, уделяется особое внимание. "Это касается и дорог, по которым люди добираются до других социальных объектов, например, до домов культуры или учреждений здравоохранения. Очень важное значение при определении приоритетов, помимо загрузки дороги, имеет и наличие рейсов общественного транспорта", - сказал Никитин.Глава региона подчеркнул, что вопросы состояния дорог, ведущих к школам, и работы школьного транспорта были обозначены в ходе прямой линии в этом году. Обращения, в частности, поступали из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов и города Выксы."В этом году нам удалось сохранить высокие темпы ремонта и обновить около 1100 километров дорог. Нижегородская область последние три года занимает лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html

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нижегородская область

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глеб никитин, нижегородская область, выкса