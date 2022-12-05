https://ria.ru/20221205/dorogi-1836477363.html
В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов
В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов - РИА Новости, 05.12.2022
В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов
Около 200 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям и культурным объектам, отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщил губернатор РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:27
2022-12-05T17:27
2022-12-05T17:27
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
выкса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151702/40/1517024064_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_691c9f63face247fdf78ca14e2870476.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Около 200 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям и культурным объектам, отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщил губернатор Глеб Никитин."В Нижегородской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние 25 участков дорог, рядом с которыми расположены образовательные учреждения, детские сады и дома культуры. Суммарная протяженность участков составила около 200 километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.Глава региона отметил, что дорогам, где ходит школьный транспорт, уделяется особое внимание. "Это касается и дорог, по которым люди добираются до других социальных объектов, например, до домов культуры или учреждений здравоохранения. Очень важное значение при определении приоритетов, помимо загрузки дороги, имеет и наличие рейсов общественного транспорта", - сказал Никитин.Глава региона подчеркнул, что вопросы состояния дорог, ведущих к школам, и работы школьного транспорта были обозначены в ходе прямой линии в этом году. Обращения, в частности, поступали из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов и города Выксы."В этом году нам удалось сохранить высокие темпы ремонта и обновить около 1100 километров дорог. Нижегородская область последние три года занимает лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html
https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html
нижегородская область
выкса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151702/40/1517024064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5b44cb59d2bfd9b376649c462eb4c05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижегородская область, выкса
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Выкса
В Нижегородской области завершился ремонт дорог у школ и детсадов
В Нижегородской области у школ и детсадов отремонтировали около 200 километров дорог
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Около 200 километров дорог, ведущих к образовательным учреждениям и культурным объектам, отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"В Нижегородской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние 25 участков дорог, рядом с которыми расположены образовательные учреждения, детские сады и дома культуры. Суммарная протяженность участков составила около 200 километров", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Глава региона отметил, что дорогам, где ходит школьный транспорт, уделяется особое внимание. "Это касается и дорог, по которым люди добираются до других социальных объектов, например, до домов культуры или учреждений здравоохранения. Очень важное значение при определении приоритетов, помимо загрузки дороги, имеет и наличие рейсов общественного транспорта", - сказал Никитин.
Глава региона подчеркнул, что вопросы состояния дорог, ведущих к школам, и работы школьного транспорта были обозначены в ходе прямой линии в этом году. Обращения, в частности, поступали из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов и города Выксы
.
"В этом году нам удалось сохранить высокие темпы ремонта и обновить около 1100 километров дорог. Нижегородская область последние три года занимает лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год", - отметил Никитин.