https://ria.ru/20221205/doroga-1836484730.html
Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России
Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России - РИА Новости, 05.12.2022
Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России
Президент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:44
2022-12-05T17:44
2022-12-05T17:44
россия
украина
киев
марат хуснуллин
владимир путин
дмитрий песков
республика крым
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства, которого сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, за рулем автомобиля проехал по мосту, в том числе по полосе, отремонтированный после теракта, организованного Украиной."Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться", - сказал Песков."Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", - отметил Песков.
https://ria.ru/20221205/most-1836471169.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, киев, марат хуснуллин, владимир путин, дмитрий песков, республика крым
Россия, Украина, Киев, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Крым
Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России
Путин отметил важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства, которого сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин
, за рулем автомобиля проехал по мосту, в том числе по полосе, отремонтированный после теракта, организованного Украиной
.
"Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться", - сказал Песков.
"Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", - отметил Песков.