https://ria.ru/20221205/doroga-1836484730.html

Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России

Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России - РИА Новости, 05.12.2022

Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России

Президент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:44

2022-12-05T17:44

2022-12-05T17:44

россия

украина

киев

марат хуснуллин

владимир путин

дмитрий песков

республика крым

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства, которого сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, за рулем автомобиля проехал по мосту, в том числе по полосе, отремонтированный после теракта, организованного Украиной."Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться", - сказал Песков."Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", - отметил Песков.

https://ria.ru/20221205/most-1836471169.html

россия

украина

киев

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, марат хуснуллин, владимир путин, дмитрий песков, республика крым