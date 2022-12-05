https://ria.ru/20221205/donetsk-1836518133.html

ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2022

ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град"

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из тяжелого вооружения, реактивный снаряд от РСЗО "Град" попал прямо в квартиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:17

2022-12-05T20:17

2022-12-05T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

артем

днр

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк из тяжелого вооружения, реактивный снаряд от РСЗО "Град" попал прямо в квартиру, передает корреспондент РИА Новости.Попадания зафиксированы по домам на улицах Артема, Тренева и Панфилова. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артем

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2022

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка из РСЗО "Град" Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2022-12-05T20:17 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, артем, днр