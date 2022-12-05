https://ria.ru/20221205/donetsk-1836518133.html
ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2022
ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град"
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из тяжелого вооружения, реактивный снаряд от РСЗО "Град" попал прямо в квартиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:17
2022-12-05T20:17
2022-12-05T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
артем
днр
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк из тяжелого вооружения, реактивный снаряд от РСЗО "Град" попал прямо в квартиру, передает корреспондент РИА Новости.Попадания зафиксированы по домам на улицах Артема, Тренева и Панфилова. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артем
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2022-12-05T20:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артем, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артем, ДНР
20:17 05.12.2022 (обновлено: 20:50 05.12.2022)
ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке из РСЗО "Град"
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО "Град", реактивный снаряд попал в квартиру