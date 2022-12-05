https://ria.ru/20221205/donetsk-1836368952.html

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка - РИА Новости, 05.12.2022

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка

Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:15

2022-12-05T12:15

2022-12-05T12:43

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь машин, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 5 декабря.На Купянском направлении ударом по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области ликвидированы 65 военнослужащих, две БМП и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать попытку украинских войск атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки. Противник потерял здесь более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа.В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.Кроме того, истребители ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221205/obstrel-1836371604.html

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