12:15 05.12.2022 (обновлено: 12:43 05.12.2022)
ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка
Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка
Танк Т-72 Вооруженных сил ДНР . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь машин, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 5 декабря.
"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — продолжили в ведомстве.
На Купянском направлении ударом по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области ликвидированы 65 военнослужащих, две БМП и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать попытку украинских войск атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки. Противник потерял здесь более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.