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ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836368952.html
ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка
ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка - РИА Новости, 05.12.2022
ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка
Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:15
2022-12-05T12:43
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь машин, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 5 декабря.На Купянском направлении ударом по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области ликвидированы 65 военнослужащих, две БМП и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать попытку украинских войск атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки. Противник потерял здесь более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа.В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.Кроме того, истребители ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
12:15 05.12.2022 (обновлено: 12:43 05.12.2022)
 
ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка

Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили более 70 военных и два танка

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил ДНР
Танк Т-72 Вооруженных сил ДНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Танк Т-72 Вооруженных сил ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская армия продолжает успешное наступление на Донецком направлении, за сутки здесь уничтожены более 70 украинских военнослужащих, два танка и восемь машин, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 5 декабря.

"На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — продолжили в ведомстве.

На Купянском направлении ударом по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Табаевки Харьковской области ликвидированы 65 военнослужащих, две БМП и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать попытку украинских войск атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки. Противник потерял здесь более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три БМП, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 12:24Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР
В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.
Кроме того, истребители ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 декабря, 17:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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