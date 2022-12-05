https://ria.ru/20221205/donetsk-1836321877.html

Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке - РИА Новости, 05.12.2022

Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:17

2022-12-05T09:17

2022-12-05T09:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

донецк

москва

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках подписанного соглашения между правительством Москвы и правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время на более чем 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что все работы проводились в тесном взаимодействии с администрацией ДНР."На объектах единовременно были задействованы более 2 тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники. Все наши сотрудники работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила провести подготовительные мероприятия в кратчайшие сроки", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что сейчас в Донецке находятся бригады столичных коммунальщиков, которые оказывают содействие своим донецким коллегам в поддержании регламентной работы систем жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20221119/donbass-1832707973.html

https://ria.ru/20221202/meditsina-1835973082.html

донецк

москва

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, петр бирюков, донецк, москва, донецкая народная республика