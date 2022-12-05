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Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке - РИА Новости, 05.12.2022
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Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке
Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке - РИА Новости, 05.12.2022
Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:17
2022-12-05T09:17
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общество
петр бирюков
донецк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках подписанного соглашения между правительством Москвы и правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время на более чем 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что все работы проводились в тесном взаимодействии с администрацией ДНР."На объектах единовременно были задействованы более 2 тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники. Все наши сотрудники работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила провести подготовительные мероприятия в кратчайшие сроки", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что сейчас в Донецке находятся бригады столичных коммунальщиков, которые оказывают содействие своим донецким коллегам в поддержании регламентной работы систем жизнеобеспечения.
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общество, петр бирюков, донецк, москва, донецкая народная республика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Донецк, Москва, Донецкая Народная Республика
09:17 05.12.2022
 
Коммунальщики Москвы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Заммэра Бирюков: более 700 объектов подготовили к зиме в Донецке коммунальщики Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подписанного соглашения между правительством Москвы и правительством Донецкой Народной Республики (ДНР) была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время на более чем 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что все работы проводились в тесном взаимодействии с администрацией ДНР.
"На объектах единовременно были задействованы более 2 тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники. Все наши сотрудники работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила провести подготовительные мероприятия в кратчайшие сроки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что сейчас в Донецке находятся бригады столичных коммунальщиков, которые оказывают содействие своим донецким коллегам в поддержании регламентной работы систем жизнеобеспечения.
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