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Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка
Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка - РИА Новости, 05.12.2022
Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка
Два человека, в том числе подросток, ранены в результате ночного обстрела украинскими войсками центра Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:58
2022-12-05T07:58
2022-12-05T07:58
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Два человека, в том числе подросток, ранены в результате ночного обстрела украинскими войсками центра Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города. Повреждено было и здание Храма Рождества Христова."В результате ночного обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка ранены два человека, включая подростка 2007 года рождения", - сообщили в штабе в Telegram-канале.
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка
Два человека, в том числе подросток, ранены при ночном обстреле центра Донецка