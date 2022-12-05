https://ria.ru/20221205/donetsk-1836312323.html

Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка

Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка - РИА Новости, 05.12.2022

Два человека ранены при ночном обстреле центра Донецка

Два человека, в том числе подросток, ранены в результате ночного обстрела украинскими войсками центра Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T07:58

2022-12-05T07:58

2022-12-05T07:58

специальная военная операция на украине

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Два человека, в том числе подросток, ранены в результате ночного обстрела украинскими войсками центра Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, из-за обстрела загорелись два гражданских объекта в центре города. Повреждено было и здание Храма Рождества Христова."В результате ночного обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка ранены два человека, включая подростка 2007 года рождения", - сообщили в штабе в Telegram-канале.

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк