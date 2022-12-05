https://ria.ru/20221205/donetsk-1836304260.html

В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск

В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск - РИА Новости, 05.12.2022

В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск

В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:50

2022-12-05T05:50

2022-12-05T08:57

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ВДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.После удара загорелись гражданские объекты на улице Артема и по адресу улица Постышева, 11. Во втором здании расположено ритуальное агентство.Информация о пострадавших уточняется, на месте работает МЧС.Тушение пожара осложняется тем, что в районе отключили водоснабжение.В результате атаки ВСУ повредилось и здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221202/neftebaza-1835986469.html

https://ria.ru/20221205/obstrel-1836302591.html

донецк

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Пожар в центре Донецка после ракетного удара Два дома загорелись в центре Донецка после ракетного удара, в одном из них находится ритуальное агентство, передает корреспондент РИА Новости. 2022-12-05T05:50 true PT0M29S

Разрушенный храм Рождества Христова в Донецке после обстрела ВСУ Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости 2022-12-05T05:50 true PT0M20S

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донецк, происшествия