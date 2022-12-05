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В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836304260.html
В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск
В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск - РИА Новости, 05.12.2022
В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск
В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:50
2022-12-05T08:57
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ВДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.После удара загорелись гражданские объекты на улице Артема и по адресу улица Постышева, 11. Во втором здании расположено ритуальное агентство.Информация о пострадавших уточняется, на месте работает МЧС.Тушение пожара осложняется тем, что в районе отключили водоснабжение.В результате атаки ВСУ повредилось и здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221202/neftebaza-1835986469.html
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РИА Новости
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Пожар в центре Донецка после ракетного удара
Два дома загорелись в центре Донецка после ракетного удара, в одном из них находится ритуальное агентство, передает корреспондент РИА Новости.
2022-12-05T05:50
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Разрушенный храм Рождества Христова в Донецке после обстрела ВСУ
Храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
05:50 05.12.2022 (обновлено: 08:57 05.12.2022)
 
В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара украинских войск

В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков

Читать ria.ru в
ВДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. В центре Донецка загорелись два дома после ракетного удара со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 3.49 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории нефтебазы в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 19:23Специальная военная операция на Украине
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
После удара загорелись гражданские объекты на улице Артема и по адресу улица Постышева, 11. Во втором здании расположено ритуальное агентство.
Информация о пострадавших уточняется, на месте работает МЧС.
Тушение пожара осложняется тем, что в районе отключили водоснабжение.
В результате атаки ВСУ повредилось и здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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04:20Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествия
 
 
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