https://ria.ru/20221205/donbass-1836398355.html
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.12.2022
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:49
2022-12-05T13:49
2022-12-05T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут вперед, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК "Вагнер", спецназа "Ахмат", то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения", - сказал он.Он отметил, что сейчас, помимо Артемовска (он же Бахмут), российские войска продвигаются в Соледаре, где также приходится биться за каждый участок линии фронта. "Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная – Сватово – Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:49 05.12.2022 (обновлено: 14:35 05.12.2022)
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР