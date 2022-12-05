Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/donbass-1836398355.html
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.12.2022
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:49
2022-12-05T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287337_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_58503d3239a19f78f591ccdcdcda0a21.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут вперед, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК "Вагнер", спецназа "Ахмат", то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения", - сказал он.Он отметил, что сейчас, помимо Артемовска (он же Бахмут), российские войска продвигаются в Соледаре, где также приходится биться за каждый участок линии фронта. "Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная – Сватово – Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287337_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_aa0ca50aad79501a34563dd730b554c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, апты алаудинов, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:49 05.12.2022 (обновлено: 14:35 05.12.2022)
 
Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТанк военнослужащих Народной милиции ДНР
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Танк военнослужащих Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут вперед, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК "Вагнер", спецназа "Ахмат", то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения", - сказал он.
Он отметил, что сейчас, помимо Артемовска (он же Бахмут), российские войска продвигаются в Соледаре, где также приходится биться за каждый участок линии фронта. "Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление КременнаяСватово – Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение", - добавил Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала