https://ria.ru/20221205/donbass-1836398355.html

Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.12.2022

Командир "Ахмата" сообщил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР

Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:49

2022-12-05T13:49

2022-12-05T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

донецкая народная республика

чеченская республика (чечня)

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска полностью удерживают инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках и постепенно идут вперед, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК "Вагнер", спецназа "Ахмат", то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения", - сказал он.Он отметил, что сейчас, помимо Артемовска (он же Бахмут), российские войска продвигаются в Соледаре, где также приходится биться за каждый участок линии фронта. "Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника. Также могу назвать направление Кременная – Сватово – Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, апты алаудинов, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр