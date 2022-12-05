https://ria.ru/20221205/donbass-1836373640.html

Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР

Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР - РИА Новости, 05.12.2022

Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР

Вооруженные силы РФ отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:30

2022-12-05T12:30

2022-12-05T12:30

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826882685_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2b8d20db11f33f866995a06f876e2dd9.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны РФ.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)