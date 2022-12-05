https://ria.ru/20221205/donbass-1836373640.html
Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР
Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР - РИА Новости, 05.12.2022
Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР
Вооруженные силы РФ отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:30
2022-12-05T12:30
2022-12-05T12:30
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826882685_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2b8d20db11f33f866995a06f876e2dd9.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили безуспешную украинскую контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 боевиков и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - сообщили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826882685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d5e1b95a7b5c93ada5ab24aa4d742dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили контратаку на Никольское в ДНР
ВС России отразили контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 украинских боевиков