https://ria.ru/20221205/dollar-1836294279.html

Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом

Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом - РИА Новости, 05.12.2022

Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом

В последнее время доллар становится для россиян токсичной валютой, поскольку в ряде случаев есть риск потерять свои средства, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:15

2022-12-05T02:15

2022-12-05T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рудн

владимир григорьев

доллар

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В последнее время доллар становится для россиян токсичной валютой, поскольку в ряде случаев есть риск потерять свои средства, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Это касается, в первую очередь, хранения долларов в безналичном виде, на счетах в банках, отмечает эксперт. В таком случае, есть риск заморозки активов."И это еще не худший вариант, когда деньги на счете или ценные бумаги могут просто заморозить, как это уже случилось с иностранными ценными бумагами российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream", — предупредил финансист.Хранение же наличных долларов, наоборот, вполне безопасно, заключил Григорьев.

https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html

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экономика, россия, рудн, владимир григорьев, доллар