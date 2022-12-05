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Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом
Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом - РИА Новости, 05.12.2022
Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом
В последнее время доллар становится для россиян токсичной валютой, поскольку в ряде случаев есть риск потерять свои средства, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:15
2022-12-05T02:15
2022-12-05T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рудн
владимир григорьев
доллар
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В последнее время доллар становится для россиян токсичной валютой, поскольку в ряде случаев есть риск потерять свои средства, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Это касается, в первую очередь, хранения долларов в безналичном виде, на счетах в банках, отмечает эксперт. В таком случае, есть риск заморозки активов."И это еще не худший вариант, когда деньги на счете или ценные бумаги могут просто заморозить, как это уже случилось с иностранными ценными бумагами российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream", — предупредил финансист.Хранение же наличных долларов, наоборот, вполне безопасно, заключил Григорьев.
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экономика, россия, рудн, владимир григорьев, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, РУДН, Владимир Григорьев, Доллар
Финансист раскрыл, что сейчас нужно сделать с долларом
Финансист Григорьев заявил о безопасности хранения долларов в наличном виде