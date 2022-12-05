https://ria.ru/20221205/dnr-1836389373.html
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя - РИА Новости, 05.12.2022
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя
В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя, а том числе 132 ребенка, заявило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:26
2022-12-05T13:26
2022-12-05T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной республике с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя, а том числе 132 ребенка, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"По официальным данным СЦКК ДНР, с начала эскалации по состоянию на 12.00 5 декабря 2022 года за 291 день эскалации погибли 4363 гражданских лица, в то числе 132 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за этот период пострадали 3840 человек, в том числе 239 детей.За указанный период зафиксировано 13005 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 12 674. Всего противником выпущено 87017 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 131 ракета РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 11597 ракет РСЗО БМ-21 "Град", а также 14648 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным ведомства, за 291 день повреждено 8806 жилых домостроений, 2063 объекта гражданской инфраструктуры и 1012 транспортных средств.
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
13:26 05.12.2022 (обновлено: 13:27 05.12.2022)
В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4363 мирных жителя
Представительство в ДНР: с начала эскалации конфликта в регионе погибли 4363 мирных жителя