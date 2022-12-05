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В ДНР из-за обстрелов предложили перевести бюджетные учреждения на дистант - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/dnr-1836375878.html
В ДНР из-за обстрелов предложили перевести бюджетные учреждения на дистант
В ДНР из-за обстрелов предложили перевести бюджетные учреждения на дистант - РИА Новости, 05.12.2022
В ДНР из-за обстрелов предложили перевести бюджетные учреждения на дистант
Максимально возможное число сотрудников бюджетных учреждений в ДНР необходимо перевести на дистанционную форму работы из-за усилившихся обстрелов, сообщил врио... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:38
2022-12-05T12:38
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
жкх
донецк
общество
россия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Максимально возможное число сотрудников бюджетных учреждений в ДНР необходимо перевести на дистанционную форму работы из-за усилившихся обстрелов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании."В связи с усилившимися обстрелами необходимо максимально возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы. Руководители ведомств и бюджетных предприятий в случае очной формы должны лично проконтролировать обеспечение безопасности места работы таких сотрудников", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он добавил, что частные предприятия переводят на дистанционную работу сотрудников по своему усмотрению, а также уточнил, что людям нужно создать как можно большую безопасность в нынешних условиях.Пушилин упомянул, что ситуация, когда люди сталкиваются с экстренными условиями под обстрелами с закрытыми на замок бомбоубежищами, подъездами, является недопустимой. По его сообщению, во время недавнего обстрела Киевского района с людей начали требовать плату на парковке в "Донецк-Сити", а во время другого обстрела – людей не пустили в отделение ЦРБ (ул. Постышева, 60) и закрыли дверь на ключ."Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях", - написал он.Кроме того, во время совещания власти обсудили работу горячих линий, гололед на дорогах, вопросы прохождения отопительного сезона и исполнительской дисциплины.
https://ria.ru/20221205/ugrozy-1836374313.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, жкх, донецк, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Донецк, Общество, Россия
12:38 05.12.2022
 
В ДНР из-за обстрелов предложили перевести бюджетные учреждения на дистант

Пушилин: бюджетников нужно перевести на дистанционную работу из-за усилившихся обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДевушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Максимально возможное число сотрудников бюджетных учреждений в ДНР необходимо перевести на дистанционную форму работы из-за усилившихся обстрелов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании.
"В связи с усилившимися обстрелами необходимо максимально возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы. Руководители ведомств и бюджетных предприятий в случае очной формы должны лично проконтролировать обеспечение безопасности места работы таких сотрудников", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что частные предприятия переводят на дистанционную работу сотрудников по своему усмотрению, а также уточнил, что людям нужно создать как можно большую безопасность в нынешних условиях.
Пушилин упомянул, что ситуация, когда люди сталкиваются с экстренными условиями под обстрелами с закрытыми на замок бомбоубежищами, подъездами, является недопустимой. По его сообщению, во время недавнего обстрела Киевского района с людей начали требовать плату на парковке в "Донецк-Сити", а во время другого обстрела – людей не пустили в отделение ЦРБ (ул. Постышева, 60) и закрыли дверь на ключ.
"Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях", - написал он.
Кроме того, во время совещания власти обсудили работу горячих линий, гололед на дорогах, вопросы прохождения отопительного сезона и исполнительской дисциплины.
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