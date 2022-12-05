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ВСУ в ДНР за сутки потеряли более 15 человек и танк

ВСУ в ДНР за сутки потеряли более 15 человек и танк - РИА Новости, 05.12.2022

ВСУ в ДНР за сутки потеряли более 15 человек и танк

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, две самоходные артиллерийские установки, танк и семь единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:06

2022-12-05T11:06

2022-12-05T11:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, две самоходные артиллерийские установки, танк и семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С7 "Пион" и 2С3 "Акация"), один танк (Т-64БВ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, уничтожен один полевой пункт управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 60 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, были уничтожены три полевых пункта управления БПЛА.

https://ria.ru/20221205/dobrovolets-1836311587.html

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донецкая народная республика, народная милиция днр, россия, украина, вооруженные силы украины