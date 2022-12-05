https://ria.ru/20221205/dnr-1836322376.html

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 150 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:21

2022-12-05T09:21

2022-12-05T09:21

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 150 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 153 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: столица Донецк, Новолуганское, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Майорск, Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20221205/donetsk-1836312323.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия