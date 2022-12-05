Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив более 150 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 150 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 153 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: столица Донецк, Новолуганское, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Майорск, Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.