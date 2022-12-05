https://ria.ru/20221205/dnr-1836317090.html

В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.12.2022

В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:36

2022-12-05T08:36

2022-12-05T08:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 4 декабря до 08.00 5 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.В предыдущие сутки в ДНР сообщали о ранении четырех мирных жителей из-за обстрелов.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины