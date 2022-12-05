https://ria.ru/20221205/dnr-1836317090.html
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.12.2022
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:36
2022-12-05T08:36
2022-12-05T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836234348_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_02d29efa17313963346299aa90803415.jpg
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 4 декабря до 08.00 5 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.В предыдущие сутки в ДНР сообщали о ранении четырех мирных жителей из-за обстрелов.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836234348_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b2c862dec6d7cdc7a954b6fad68d372c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении 12 человек из-за обстрелов украинских боевиков за сутки