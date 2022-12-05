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В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/dnr-1836317090.html
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 05.12.2022
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:36
2022-12-05T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 4 декабря до 08.00 5 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.В предыдущие сутки в ДНР сообщали о ранении четырех мирных жителей из-за обстрелов.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:36 05.12.2022
 
В ДНР 12 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении 12 человек из-за обстрелов украинских боевиков за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР работает на месте пожара в жилом доме в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР работает на месте пожара в жилом доме в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР работает на месте пожара в жилом доме в Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Двенадцать человек ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 4 декабря до 08.00 5 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 12 мирных жителей", - сообщили в штабе теробороны ДНР в Telegram-канале.
В предыдущие сутки в ДНР сообщали о ранении четырех мирных жителей из-за обстрелов.
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